To skandaliczna decyzja! Polski związek zawiesza kapitana polskich siatkarzy za kilka słów prawdy

Decyzją Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Michał Kubiak został ukarany naganą i zawieszeniem na sześć meczów. W sprawie szokuje przede wszystkim fakt, że polski siatkarz został zawieszony przez własną federację. Czyżby polscy działacze ulegli międzynarodowym naciskom?

Sprawa ciągnie się od kilkunastu dni. Pod koniec maja Kubiak, który w przeszłości nieraz miał zatargi z irańskimi zawodnikami podczas meczów, powiedział szczerze, co o nich sądzi.

– Oni zawsze grają takie niewiniątka, że są super i fajni, a my najgorsi. Ale moje zdanie jest takie, że to są fatalni, złośliwi i chamscy ludzie. Dla mnie ten naród jest skreślony, mimo że oni dumnie nazywają się Persami, a nie Arabami. A tak naprawdę są zwykłymi leszczami. Czasem musimy z nimi zagrać, ale oni dla mnie nie istnieją – mówił o siatkarskiej drużynie Iranu na kanale „Prawda Siatki” na YouTube Kubiak.

– Trzeba zrobić naprawdę wiele, żebym zagrzał się tak, jak się zagrzałem w tamtym spotkaniu. To wszystko miało miejsce jeszcze wcześniej, bo graliśmy z tym zespołem w grupie. Gość stanął pod siatką, krzyczy do mnie, obraża mi rodzinę, a potem, kiedy do niego podszedłem, uciekł za kolegów – wspominał o pewnej scysji z Irańczykiem Kubiak.

I wywołał tym międzynarodowy skandal. Za kilka słów szczerości, wypowiedzianych zresztą pod wpływem silnych emocji, padły oskarżenia o rasizm i postawę niegodną sportowca. Oburzyła się szczególnie irańska federacja siatkówki, która zapowiedziała, że złoży skargę do FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej). Kilka dni później Komisja Etyki FIVB przyznała, że otrzymała list dotyczący wypowiedzi Kubiaka.

Sam zainteresowany, chyba nieświadomy poruszenia, jakie wywołało kilka cierpkich słów, wystosował oświadczenie, w którym podkreślił swoje prawo do wyrażania opinii i przypomniał, że był wraz z rodziną obiektem gróźb i wyzwisk. Wskazał też, że jego słowa odnosiły się wyłącznie do osób, z którymi miał osobiście do czynienia i ubolewał, że mógł zostać opacznie zrozumiany.

Do sprawy nieoczekiwania włączył się Polski Związek Piłki Siatkowej. Decyzją Wydziału Dyscypliny kapitan ubiegłorocznych mistrzów świata został ukarany naganą oraz zawieszeniem na sześć meczów reprezentacji.

„Wydział Dyscypliny uznał winnym Michała Kubiaka popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, polegającego na tym, że: podczas wywiadu udzielonego w dniu 26 maja 2019 roku w programie „Prawda Siatki”, opublikowanego w internecie, użył określeń niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego” – głosi oświadczenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Kubiakowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 7 dni.

Źródło: PAP/”Prawda Siatki”/nczas.com