Trump w Wielkiej Brytanii, więc wariatka znów musiała się obnażyć. Przesłanie idolki ekshibicjonistów i lewaków do prezydenta USA [Obleśne WIDEO]

Wiktoria Bateman z Uniwersytetu w Cambridge znów postanowiła się publicznie obnażyć i coś tam wygłosić. Tym razem ma przesłanie do prezydenta Trumpa z okazji jego wizyty w Wielkiej Brytanii.

Bateman wykłada ekonomię na Uniwersytecie Cambridge i jako ekshibicjonistka wykorzystuje każdą okazję by się obnażać. Tym razem jest nią wizyta Donalda Trumpa w Zjednoczonym Królestwie.

Dewiantka w swoim stylu wystosowała przesłanie do przywódcy USA i i zgodnie z jego hasłem powiedziała mu jak ma uczynić Amerykę znów wielką. Nabazgrała coś na swoim ciele i zaczęła mówić: – Drogi Donaldzie. Oto moje przesłanie dla ciebie…Jeśli naprawdę chcesz uczynić Amerykę znów wielką to jest sposób, by to uczynić – z tym – tu ekshibicjonistka pokazała na swe gołe ciało. – Z kobiecymi ciałami. Kobiece ciała są teraz jednym z największych pól bitewnych.

Nie wiemy kto i o co bije się na ciele tej wariatki, ale w największym skrócie chodzi o to, że w USA rzeczywiście trwa batalia o życie dzieci nienarodzonych. Poszczególne stany mocno zaostrzają przepisy aborcyjne przeciwko czemu protestują lewacy wspierani przez Planned Parenthood – największą w Ameryce sieć zakładów aborcyjnych, która zarabia ogromne pieniądze na procederze zabijania. Trump stopniowo likwiduje finansowanie z pieniędzy federalnych wszystkich organizacji i zakładów aborcyjnych.

To, że Bateman jest wariatką i ekshibicjonistką to jej prywatna sprawa. Oddzielną zaś jest to, że wykłada w Cambridge, zapraszana jest na naukowe konferencje, gdzie na golasa wygłasza swe brednie. Występująca także w telewizji, udziela wywiadów i jest przez media lansowana.

Ostatnio miała cykl występów na golasa przeciwko Brexitowi. Tak się to spodobało, że Rachel Johnson, prezenterce i dziennikarce telewizji Sky, która także nie chce opuszczenia Unii, że wywaliła w programie na żywo swe piersi na wierzch .