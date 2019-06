Wojna na górze w totalnej opozycji! Zamiast powrotu Tuska jest awantura ze Schetyną

Nie milkną echa wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Szczególnie w środowisku Koalicji Europejskiej, której strategia okazała się całkowicie chybiona, co doprowadziło do tarć pomiędzy politykami tej opcji. Teraz doszło nawet do spięcia Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny.

Zgodnie z zapowiedziami 4 czerwca Donald Tusk miał ogłosić swój powrót do krajowej polityki oraz powstanie nowego ruchu politycznego. Jednakże wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego pokrzyżował te plany, a do tego pomiędzy czołowymi politykami opozycji doszło do spięcia.

Przewodniczący Rady Europejskiej ma pretensje do szefa Platformy Obywatelskiej o wciągnięcie go w poparcie projektu, który tak naprawdę był skazany na porażkę. – Schet oszukał go fałszywymi sondażami dającymi zwycięstwo i obietnicą, że na wiec z udziałem Tuska (przed wyborami do PE – red.) przyjdzie aż 100 tys. ludzi. Przyszło zaledwie 8 tys. Mimo to Donald poparł KE, a potem przyszła katastrofa i to właśnie Donald obok Scheta stał się twarzą porażki – powiedział w rozmowie z „Faktem” jeden ze współpracowników byłego premiera.

Ostatecznie Tusk oskarżył Schetynę o porażkę, a ponadto stwierdził, że lider totalnej opozycji powinien „zmienić otoczenie”, gdyż niektórzy muszą odejść. W odpowiedzi Schetyna miał rzucić: może lepiej, żebyś ty odszedł.

Źródło: fakt.pl