Wysokie miejsce Polski w światowym w rankingu inwestycji. Przed nami tylko giganci!

Polska zajęła 5 miejsce piąte miejsce w rankingu Global Best to Invest 2019. To powtórzenie wyniku z poprzedniego roku choć zwiększyła się liczba realizowanych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Przed nami tylko światowi giganci.

W Polsce zrealizowano w 2018 roku 163 projekty BIZ podała w raporcie Conway Analytics, firma specjalizująca się w dostarczaniu danych na temat inwestycji korporacyjnych. To 11 edycja raportu opublikowana przez firmę.

To powtórzenie wyniku z zeszłego roku gdy Polska również zajęła piąte miejsce z wynikiem 140 projektów. W 2017 liczba ta wyniosła 193 co dało 6 miejsce. Łączna wartość inwestycji wyniosła 3 mld dolarów.

Przed nami znalazły się jedynie dużo większe gospodarki Indii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Chin. Pierwsza 10 rankingu Global Best to Invest 2019 z uwzględnieniem realizowanych projektów BIZ wygląda następująco:

1. Chiny – 856

2. Niemcy – 482

3. Wielka Brytania – 417

4. Indie – 387

5. Polska – 163

6. Holandia – 146

7. Meksyk – 144

8. Australia – 121

9. Irlandia – 84

10. Węgry – 80

Pomimo iż, aż 5 miejsc przypadło krajom z Europy rok 2018 był fatalny pod względem BIZ. Obniżyły się one aż o 73% do wartości notowanych ostatnio w latach 90 tych XX wieku. Przyczyną było przenoszenie wypracowanych zysków do macierzystego kraju przez korporacje amerykańskie.

W pierwszej dziesiątce krajów z naszego regionu znalazły się jeszcze Węgry, które zajęły 10. miejsce i zrealizowały 80 projektów BIZ.

O ile liczba BIZ dała nam 5 miejsce to patrząc od strony wartości sytuacja wygląda gorzej. Zagraniczni inwestorzy zainwestowali w Polsce 3 mld dolarów podczas gdy na Węgrzech 4 mld.

Jak łatwo się domyśleć oznacza to, także iż wypadamy zdecydowanie gorzej od Węgrów w ujęciu per capita. W tym zestawieniu zajmuje zresztą ostatnie miejsce w całym regionie Europy Wschodniej.

Według autorów raportu wciąż pozostajemy najbardziej atrakcyjnym krajem w regionie biorąc pod uwagę wszystkie czynniki.

