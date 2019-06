Andrzej Duda spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski

Prezydenci Polski Andrzej Duda i Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się we wtorek w Brukseli, by rozmawiać o relacjach obu krajów, jak również o perspektywie europejskiej dla Ukrainy. Było to pierwsze spotkanie przywódców po tym, gdy Zełenski wygrał wybory prezydenckie.

– Zapewniłem pana prezydenta, że Polska nieustannie wspiera proeuropejskie aspiracje Ukrainy, zapewniłem pana prezydenta także, że Polska nieustannie wspiera euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. – powiedział Andrzej Duda podczas wspólnego oświadczenia prasowego z Zełenskim.

– Ta kwestia jest dla nas niezwykle ważna, podobnie jak zapewniłem o tym, że cały czas wspieramy starania Ukrainy o zachowanie i przede wszystkim przywrócenie jej integralności terytorialnej, o zakończenie konfliktu wojennego w Donbasie, o zakończenie okupacji tego rejonu, Doniecka i Ługańska, o zakończenie okupacji Krymu – dodał.

Podkreślił, że Polska stara się zabiegać o interesy Ukrainy na forum UE, NATO, Trójmorza i ONZ.

– Dlaczego? Dlatego, że Ukraina jest naszym sąsiadem, jest naszym dobrym sąsiadem, z którym mamy dobre relacje – wskazał. Podkreślił też dobre relacje gospodarcze między krajami.

Polski prezydent powiedział też, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o „tematach trudnych w relacjach, o problemach historycznych, które są w relacjach pomiędzy naszymi narodami”. Jak podkreślił, zależy mu ogromnie na tym, aby budować mosty pomiędzy Polakami i Ukraińcami „w duchu prawdy, ale przede wszystkim w duchu pojednania i dobrej współpracy”.

Duda powiedział też, że zaprosił Zełenskiego na uroczystości rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbędą się 1 września. Zełenski przyjął zaproszenie.

Prezydent Ukrainy powiedział, że Polska jest wieloletnim przyjacielem Ukrainy i wspiera jej perspektywę europejską, jak również broni integralności i suwerenności Ukrainy. Podziękował też Dudzie za wsparcie.

Podkreślił, że Ukraina jest głęboko wdzięczna za codzienną pomoc otrzymywaną od Polski, która broni jej interesów na poziomie unijnym.

– Jesteśmy także wdzięczni za promowanie bardziej ambitnej agendy naszych relacji z Unią Europejską – wskazał. Dodał, że Polska również w kwestii NATO zdecydowanie broni interesów Kijowa.

Wśród wyzwań wymienił kwestie bezpieczeństwa energetycznego, w tym utrzymanie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, jak również budowę Nord Stream 2.

Prezydent Ukrainy odniósł się też do polskiej rocznicy. Jak podkreślił, wybory z 4 czerwca 1989 r. w Polsce otworzyły drogę do upadku reżimu komunistycznego i ułatwiły przywrócenie niepodległości państw w całym regionie.

Spotkanie odbyło się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli.

#PAD: Zapewniłem prezydenta @ZelenskyyUa, że Polska wspiera proeuropejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Rozmawialiśmy też o tematach trudnych w naszych relacjach, o problemach historycznych.

Prezydent UKR przyjął zaproszenie do Polski na uroczystości 1 września. pic.twitter.com/EstnGMhlYQ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 4, 2019

Źródło: PAP