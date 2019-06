Bezpardonowa akcja policji. Zatrzymano członków grupy przestępczej, która wprowadziła pół tony narkotyków [VIDEO Z AKCJI]

Działania policjantów, przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, doprowadziły do zatrzymania 11 osób podejrzewanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się produkcją, wprowadzaniem do obrotu, udzielaniem i posiadaniem znacznych ilości środków odurzających oraz handlem bronią i włamaniami.

68 funkcjonariuszy doprowadzało do prokuratury i sądu osoby nie tylko zatrzymane w miejscu ich przebywania lecz również te, które już przebywają w aresztach i zakładach karnych. To dalszy ciąg sprawy, w której w czerwcu i wrześniu 2017 roku, a następnie w lutym i maju 2018 r. oraz kwietniu 2019 r. zatrzymanych zostało blisko 120 osób.

Zarzuty w prowadzonym śledztwie usłyszało już ponad 100 osób. Wobec 76 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 13 dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe.

Kryminalni w ramach prowadzonych od dłuższego już czasu rozpracowali grupę przestępczą, która w okresie co najmniej od 2011 do 2017 roku wprowadziła do obrotu na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego ponad 400 kg środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci heroiny, kokainy, marihuany, amfetaminy i mefedronu.

Grupa składająca się zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn, w różnym przedziale wiekowym, zajmowała się również produkcją amfetaminy i marihuany oraz handlem bronią. Dodatkowo osoby zamieszane w ten proceder mogły brać również udział w dokonywaniu innych przestępstw w tym, m. in. handlu bronią, rozbojach, wymuszeniach rozbójniczych i włamaniach.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, podejrzanym może grozić kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Do chwili obecnej zarzuty w prowadzonym śledztwie usłyszało już ponad 100 osób. A poza tym „volenti non fit inuria”, państwo nie powinno wtrącać się w to, co ludzie jedzą, piją i palą, szkodząc tym co najwyżej samemu sobie.

Źródło: policja.pl