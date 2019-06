Cejrowski wkurzony jak nigdy! „Za takie rzeczy jest trudno szanować” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski był gościem w radiu WNET. Tam rozmawiano o zakatowanym Grzegorzu Przemykowi i radnych PO co nie chcieli upamiętnić 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. „Za takie rzeczy jest trudno szanować” – powiedział.

Wpierw rozmowa zeszła na temat brutalnie zamordowanego przez bezpiekę Grzegorza Przemyka.

„Grzegorz Przemyk, postać dla mnie ważna, nie będzie miał w Warszawie ulicy, a pałująca strona będzie miała. Inka nie będzie miała ulicy, ale strzelająca i torturująca przy Rakowieckiej będzie miała” – mówił wkurzony Wojciech Cejrowski w Radiu Wnet.

Następnie dziennikarz zapytał sławnego podróżnika o to, co myśli na temat radnych PO, którzy byli przeciwni upamiętnieniu 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

„Staram się nie myśleć o radnych PO. Takie myśli byłyby złe. Po co ja mam się złością opętać? Raczej bym się modlił za tę grupę, bo oni są opętani nienawiścią” – mówi Cejrowski.

„Warszawa takich sobie wybrała, to takich ma. Dlatego nikt Warszawy w Polsce nie lubi. W cudzysłowie. Pojedziesz po Polsce i nikt jej nie lubi. Za takie rzeczy trudno szanować” – mówił Cejrowski.

Źródło: YouTube: Wojciech Cejrowski