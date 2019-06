Chiny stają się kosmicznym potentatem! To szczególnie ważne ze względów militarnych [VIDEO]

Chińska rakieta nośna Długi Marsz-11 została wystrzelona z wyrzutni umiejscowionej na specjalnej platformie znajdującej się na morzu. To kolejny krok w rozwoju chińskiego programu kosmicznego ważny szczególnie ze względów militarnych.

Start rakiety nośnej Długi Marsz-11 nastąpił o godzinie 12:06 czasu lokalnego ze specjalnej platformy znajdującej się na Morzu Żółtym. To pierwszy taki przypadek w historii chińskiego programu kosmicznego.

Rakieta wyniosła na orbitę 5 satelitów komercyjnych, a także 2 satelity eksperymentalne, których przeznaczenia nie podano. Można domyślać się, że są one własnością chińskiej armii.

Możliwość wykorzystywania mobilnych wyrzutni operujących z powierzchni morza daje szereg korzyści. Przede wszystkim dużo trudniej jest zniszczyć taka wyrzutnię w przypadku konfliktu militarnego. Daje to możliwość wystrzeliwania satelitów w trakcie trwania konfliktu zbrojnego na przykład po to by zastąpić te zniszczone lub wyeliminowane w inny sposób. Starty z powierzchni morza są uważne także za bezpieczniejsze i korzystniejsze ze względów ekonomicznych.

Chińczycy bardzo mocno inwestują w przemysł kosmiczny. Państwowa firma The China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) jest w tym roku liderem w statystyce dokonanych startów rakiet nośnych na świecie. Była to 9 próba w 2019 roku, z czego 8 było udanych, a jedna zakończyła się niepowodzeniem i utratą wynoszonego ładunku.

Amerykański SpaceX ma w tym roku na koncie 6 startów, rosyjski Rostec 5, a należący do europejskiego konsorcjum Arianespace 4.