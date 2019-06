Donald Trump już tak nie wygląda! Prezydent USA ma zupełnie nową fryzurę [VIDEO]

Donald Trump jest znany z dwóch rzeczy: tupetu i tupeciku. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta druga rzecz odejdzie w zapomnienie ponieważ amerykański prezydent zaprezentował się ostatnio w nowej fryzurze.

Amerykański prezydent postanowił ostatnio odświeżyć swój wizerunek. Być może ktoś z jego najbliższego otoczenia zdradził mu tajemnicę poliszynela, że cały świat naśmiewa się z jego komicznego tupeciku, przypominającego martwego jorka wszczepionego w czaszkę przywódcy USA.

W nowej fryzurze Trump ma ponoć przypominać Michaela Douglasa. Choć jego włosy wciąż są tak samo przetłuszczone jak były, to jednak nowa fryzura bardziej pasuje teraz do powagi sprawowanego przez niego urzędu. Fryzurę zaprezentował przed wizytą w Wielkiej Brytanii, a zdjęcia pojawiły się w internecie teraz. Nie wiadomo więc czy nie był to jednorazowy eksperyment.

Jeśli tak, to może następnym krokiem będzie rezygnacja z tlenienia włosów? Cóż, póki co Trump stracił tupecik, ale pozostał mu wciąż tupet.

