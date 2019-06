Dr Czerniak przerażony! Czy Polaków czeka straszny los? „Nie chcemy żeby pacjent był wpędzany do grobu” [VIDEO]

Kandydat Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dr Hubert Czerniak opowiedział o tym, co zobaczył podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, a także zapowiedział plany, z którymi chce kandydować do Sejmu.

Na początek dr Czerniak opowiedział o swojej wizycie „za wielką wodą”. – To co tam zobaczyłem to koszmar, otyłość w każdym zakątku. Amerykanie jedzą węglowodany, popychają węglowodanami i popychają węglowodanami – stwierdził.

Dr Czerniak przypomniał też, jakie choroby mogą wynikać z prowadzenia takiego trybu życia i niezdrowego odżywania. Czy podobny los czeka Polaków? Czerniak przedstawił główne założenia dotyczące tego, z czym będzie kandydował do Sejmu.

– Przed nami wybory do Parlamentu Polskiego. Postaramy się poprawić ten wynik. W Polsce będziemy walczyli o kilka żywotnych spraw dla Polaków. Pierwsza to przesunięcie kalendarza szczepień poza szósty miesiąc, chcemy żeby procedury w Polsce były takie same jak w UE – stwierdził.

– Następny punkt naszej walki to zapewnienie Polakom wszelkiego dostępu do wszelkich procedur medycznych (…) Chcemy, żeby w ramach NFZ Polak mógł bezpłatnie, albo za dopłatą, korzystać ze wszystkich procedur po konsultacji z lekarzem. Nie przymus procedur medycznych – dodał.

– Następny punkt to profilaktyka zdrowotna od najmłodszych lat. Chcemy żeby dzieci od najmłodszych lat poznawały zasady dietetyki, nie chcemy żeby piramida śmierci była przedstawiana jako piramida zdrowia. Nie chcemy żeby pacjent idąc do szpitala, mimo najlepszych chęci lekarzy, przez dietę był wpędzany w chorobę, a nawet do grobu – kontynuował.