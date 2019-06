Francuski kapłan postawiony w stan oskarżenia. Powód jest kuriozalny [VIDEO]

69-letni ojciec Francis Michel został postawiony przez prokuraturę w Evreux w stan oskarżenia za „pogardę dla głowy państwa” i naruszenie ustawy z 1905 r. o rozdziale państwa i Kościoła. Wszystko przez współudział w zaśpiewaniu w kościele satyrycznej piosenki kpiącej z prezydenta Macrona.

O sprawie zrobiło się głośno, kiedy po internecie zaczął krążyć od niedzieli 2 czerwca film, na którym ubrany w ornat ksiądz śpiewa razem z grupą osób w „żółtych kamizelkach” anty-macronową piosenkę.

Ksiądz Francis Michel pełni obowiązki duszpasterskie w kościele w Planquay (departament Eure). Prokurator zarzuca mu wykorzystanie kościoła do agitacji politycznej. Duchowny zaangażował się od początku w poparcie dla ruchu „żółtych kamizelek” i jest jego nieformalnym kapelanem.

#FrancisMichel, le curé #GiletJaune fait l'objet d'une plainte du préfet de l'Eure pour atteinte à la loi de 1905 sur la laïcité" https://t.co/CLMMfHoyk8 — de Cabarrus Thierry (@tcabarrus) June 4, 2019

Bywał na blokadach i manifestacjach. Zdarzało mu się zakładać „żółtą kamizelkę” na ornat w czasie nabożeństwa. Taki element znalazł się też w jego bożonarodzeniowej szopce.

Ewangelizacja i duszpasterstwo wśród protestujących stały się jego powołaniem. Bywał na drogowych blokadach w Normandii, a w Paryżu został zatrzymany 25 maja za utrudnianie interwencji policji wobec protestujących.

Przysporzyło mu to tylko popularności w ruchu „żółtych kamizelek”. Dlatego duża grupa działaczy ruchu postanowiła księdzu podziękować i zrobić mu niespodziankę. Zjawili się w niedzielę na Mszy św. w Palnquay, a po jej zakończeniu założyli kamizelki i zasiewali kapłanowi swoją piosenkę. Ten przyłączył się do chóru, a scena została sfilmowana i trafiła do mediów społecznościowych.

« Jésus n’est pas né parmi les riches ou les grands prêtres : il est né parmi les humbles et les bergers. S’il était né aujourd’hui, il serait peut-être né sur un rond-point », justifie Francis Michel, en bisbille avec l' évêque d’Évreux, qui l’a frappé de suspense a divins. pic.twitter.com/e3QXWoWER5 — Criscrisix (@criscrismai68) June 3, 2019

Od działań księdza odciął się już miejscowy biskup Christian Nourrichard, który go wcześniej suspendował, media zaczęły mu wyciągać historie z przeszłości o rzekomych malwersacjach, na prokuraturę naciska prefektura. Księdzu przypięto łatkę… monarchisty i skrajnego prawicowca.

Ksiądz Michel tłumaczy, że sam został zaskoczony wizytą działaczy i i razem z grupą dość szybko opuścili wnętrze kościoła. Prokuratura może jednak dla dania przykładu nie odpuścić.