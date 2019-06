Gra w „dwa ognie” to nieetyczne narzędzie nacisku! Kanadyjscy „naukowcy” z szokującymi wnioskami

W Vancouver na dorocznym Kongresie Nauk Humanistycznych i Społecznych, który trwa od 1 do 7 czerwca zebrali się bardzo „postępowi” naukowcy. Dyskutują niemal o wszystkim, a w polu ich refleksji znalazła się nawet popularna szkołach amerykańskich gra „w dwa ognie”, czyli popularny „zbijak”.

Owi „naukowcy” doszli do wniosku, że gra rodzi problem moralny, bo zachęca uczniów do „agresywnej rywalizacji o dominację i cieszenia się z dominacji po zwycięstwie”. Teoretycznie jest to zasada każdej rywalizacji i każdego sportu.

Wykluczenie „agresywnej rywalizacji” to przecież kastracja sportu, ale pewnie im o to chodzi. Postępowi „naukowcy” tropią różne dyscypliny. Najwolniejsze dziecko w wystawione do konkurowania w biegach to coś „nieludzkiego”. Podchody i zdobywanie flagi obozowej to militaryzm. Odmiana polskiej gry w „Krzyżaka” ma podobno konotacje kolonialne, itd., itp.

Postępowi „reformatorzy” wzięli sobie jednak za cel przede wszystkim „zbijaka”, bo to gra popularna także w szkołach. Zaangażowało sięw to nawet Kanadyjskie Towarzystwo Badań nad Edukacją.

Argumenty przeciw „grze w dwa ognie” to tworzenie hierarchii przywilejów opartych na umiejętnościach sportowych. Nieprzydatność tej gry dla rozwoju i wychowywania „uprzejmych i łagodnych dzieci, które staną się przyzwoitymi obywatelami liberalnej demokracji”. Jest to wreszcie „narzędzie ucisku”.

Niejaki prof. Joy Butler z University of British Columbia postuluje, by „potencjał wychowania fizycznego” wykorzystywać do „wzmacniania u uczniów krytycznego zaangażowania i praktyk demokratycznych”. „Zbijak” tymczasem jest z takim projektem sprzeczny i promuje tylko najsilniejszych i najbardziej zwinnych i demokracji nie uczy.

Wg postępowych uczonych kanadyjskich gry „stają się coraz bardziej okrutnymi ceremoniami inicjacyjnymi w brutalnym świecie”. Stają się ćwiczeniem „przemocy i dominacji przez tych, którzy są uważani za silniejszych”.

Produkcję głupot tego typu zda się chyba jednak wyjaśnić dość prosto. Owi jajogłowi „profesorowie” zapewne na lekcjach WF stali byli zapewne zbyt często „zbijani” już w pierwszych rzutach i teraz, ani chybi, po prostu się mszczą…

