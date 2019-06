Grzegorz Braun komentuje tęczowe imprezy! Jak zwykle w swoim stylu, za nic ma poprawność polityczną [VIDEO]

Grzegorz Braun, niekwestionowany mistrz w operowaniu polszczyzną i posiadacz najspokojniejszego głosu na polskiej prawicy, skomentował ostatnie tęczowe imprezy, które odbyły się w naszym kraju. Wypowiada się w swoim specyficznym profesorskim stylu, jak zwykle za nic mając poprawność polityczną.

Grzegorz Braun to jeden z liderów Konfederacji Liroy Braun Narodowcy, znany polski reżyser i prawdziwy wirtuoz czystej polszczyzny. Jego konserwatywne poglądy są znane w środowisku, jest on prawdopodobnie jednym z najbardziej nieugiętych polskich tradycjonalistów, wolnościowców i monarchistów.

Braun od zawsze opowiada się za tradycyjnymi katolickimi wartościami, stanowczo sprzeciwia się małżeństwom homoseksualistów i popularyzacji inicjatyw LGBTI, jest też wielkim obrońcą życia.

„Tamtejsza [gdańska] prezydentka Aleksandra Dulkiewicz szła do wyborów pod hasłem wypełniania testamentu swojego poprzednika, a wszak w pakiecie z tym całym testamentem szła gdańska wersja karty LGBT+. To się tam nazywa inaczej. To są te… Wersje pakietów równościowych” – komentuje gdański marsz homoseksualistów reżyser i polityk.

„Arcyhierarcha gdański w ciszy wyborczej poprzedzającej głosowanie, w pierwszych dniach marca tego roku, głosowanie które przesądziło o przejęciu przez zakon władzy pani Dulkiewicz, i zatem zakonserwowaniu układu gdańskiego na następną kadencję… Ten sam otóż Aryhierarcha życzył pani Aleksandrze Dulkiewicz zwycięstwa w tych wyborach.” – tak Grzegorz Braun komentuje reprymendę, której gdańska kuria udzieliła pani prezydent Gdańska. Według Brauna przez poparcie, którego gdański Kościół udzielił pani Dulkiewicz, jest on niewiarygodny teraz, gdy ją krytykuje.

Całe nagranie poniżej:

Źródło: YouTube