Kolejny odlot! Lech Wałęsa walczy o homo-elektorat. Chce nowej partii

Wszyscy już przyzwyczaili się do niezwykle kontrowersyjnych wypowiedzi Lecha Wałęsy. Były prezydent ostatnio „zabłysnął” podczas obchodów 4 czerwca w Gdańsku. W czasie swojego wystąpienia nawoływał do stworzenie nowej partii politycznej.

– Mamy mniejszości seksualne. Dlaczego nie ma partii mniejszości seksualnych? Dlaczego mają się ukrywać? – zapytał Lech Wałęsa.

To pewna nowość w poglądach byłego prezydenta. Jeszcze kilka lat temu chciał on zamykać homoseksualistów za murem, a dziś nawołuje, by stworzyli oni swoją partię polityczną.

Były prezydent wyznał również, iż już nawojował się w życiu, gdyż walczył przez 50 lat. Teraz ma go zastąpić w walce syn.

Wałęsa nie mógł nie skorzystać z okazji, aby nie skomentować obecnej sytuacji politycznej w Polsce. – Nie mogę pozwolić, żeby efekty naszej walki paru ludzi zniszczyło. To, co oni wyprawiają, to się nie mieści w głowie – grzmiał.

Źródło: wpolityce.pl