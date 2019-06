Kolosalny skandal w TVP! Kurski nawiązuje współpracę z gigantem popierającym zabijanie dzieci nienarodzonych

TVP prowadzi zaawansowane rozmowy z Netfliksem, gigantem telewizji internetowej, który nieczystą walką reklamową odebrał Polakom szanse na Oscara, i który jako wpływowa firma, oficjalnie popiera aborcję i stara się represjonować stany w USA, które wprowadziły ograniczenia dotyczące zabijania dzieci nienarodzonych.

TVP prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z Netflixem, aby włączyć swój katalog do biblioteki światowego potentata VOD. Trudno powiedzieć na co liczy Kurski, na to że świat zachwyci się „Klanem”? Na to, że „Korona Królów” stanie się polską odpowiedzią na „Grę o Tron”?

Podobno TVP razem z Netflixem zamierza koprodukować nawet serial na podstawie książki Marka Krajewskiego pt. „Erynie”, jednak trudno się z tego wszystkiego cieszyć, gdy ma się świadomość, że ta ogromna platforma ma na swoich rękach krew niewinnych, nienarodzonych dzieci, bo popierając postulaty i represjonujących tych, którzy są przeciwko aborcji, przyczynia się do popularyzacji tego niemoralnego procederu.

To już kolejny raz, gdy PiS pokazuje swoje prawdziwe oblicze – partia rządząca i podlegająca im reżimowa telewizja to nie są prawdziwymi konserwatystami, tylko socjaliści którzy od czasu do czasu zasłaniają się krzyżem, ale robią to tylko wtedy kiedy jest im to na rękę.

Łatwiej zrozumieć decyzje współproducentów „Wiedźmina”, którzy współpracę z Netfliksem zaczęli gdy platforma nie wykazywała jeszcze tak agresywnych zachowań w stosunku do obrońców życia, i dla których ta współpraca jest zyciową szansą. Jednak państwowa telewizja poradziła by sobie bez tej współpracy, a głośne zerwanie rozmów ze względu na konflikt sumienia, byłby wspaniałym manifestem na skalę światową.

Źródło: Newonce.net