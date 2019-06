Lara Gessler skandalizuje. Córka gwiazdy TVN naprawdę zrobiła TO na balkonie [FOTO]

Lara Gessler lubi szokować. Córka gwiazdy TVN co jakiś czas chwali się w internecie roznegliżowanymi zdjęciami. Z okazji wszechobecnych upałów postanowiła pójść o krok dalej i „wystąpić” na balkonie bardzo skromnie ubrana.

Gessler junior pochwaliła się właśnie dość nietypową sesją zdjęciową, którą wykonała dla niej koleżanka.

Na jednym ze zdjęć Lara Gessler opiera się o balkonową balustradę, wypina pupę i podpiera nogę na taborecie. Na drugim próbuje schować się za kotarą, ale wystawia tylną część ciała.

Jedni mogą to uznać za zmysłowe, inni z kolei za dość niekulturalne i nieeleganckie, by obnażać się przed sąsiadami.

Podzieleni byli również internauci. – Tylko prosze nie isc droga Mai Sablewskiej ktora w tej calej nagosci dawno sie juz pogubila – napisała jedna z fanek córki znanej restauratorki.

– A tak serio… szczere pytanie. Po co to Pani? Jest Pani fajną babką, pewnie dobra w tym co robi… po co sie rozbierać do zdjęć? – pytała inna z komentujących.

Nie zabrakło jednak innego spojrzenia na sytuację. – Piękne, szczególnie podoba mi się to na balkonie. Ma taki nostalgiczny klimat jak z lat osiemdziesiątych. Może przez ten blok i czarno białe kolory… – pochwaliła internautka.