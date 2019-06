Miley Cyrus w nowej kolekcji wspiera zabijanie dzieci nienarodzonych. Cena tego badziewia zwala z nóg [VIDEO]

Degeneracja to najwłaściwsze słowo na oddanie kolejnych pomysłów lobby „postępu”. Bluzy z nadrukiem kobiety z grapefruitami na piersiach to „akcja charytatywna”, której dochód idzie na słynną aborcyjną organizację Planned Parenthood.

To nie pierwszy taki wybryk „domu mody” Marc Jacobs. Na ubraniach jego firmy pojawiały się już wymowne wymowne hasła: „Miley Hearts Planned Parenthood” i „Pro Choice Miley”.

Do Jacobsa dołączyła modelka Miley Cyrus, której podobizna zdobi bluzę. Znana zwolenniczka aborcji, która ostatnio „walczy” z próbami jej ograniczeń w kilku stanach USA.

Na różowych bluzach nowej serii pojawia się hasło: „Dont fuck whit my freedom”. Cena badziewia 175 $. Wśród komentarzy najbardziej spodobało nam się określenie – „bluzy ludobójstwa”.

Marc Jacobs urodził się w rodzinie żydowskiej. Wcześnie umarł mu ojciec, matka była chora psychicznie. Wychowywała go babcia, ucząc robienia na drutach. Efekt – zainteresowanie modą i… mężczyznami. Miał kilkunastu znanych „partnerów”. Był dyrektorem w firmie Louisa Vuittona, teraz ma własną markę.

Hey look everyone!! @MileyCyrus and Marc Jacob are teaming up with planned parenthood to give the disproportionate slaughter of millions of black babies a more fashionable look!

Get your voluntary genocide hoodie today, because RACISM never looked so chic! https://t.co/OHBXZ5FOXI

— Candace Owens (@RealCandaceO) June 4, 2019