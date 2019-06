Narodowcy ostrzegają przed socjalizmem! „Zabierają Wam pieniądze kolejnymi podatkami, a potem oddają niewielką część tego co zabrali”

Wbrew obawom co do tego, że koalicja wolnościowców z narodowcami nie ma sensu, okazuje się, że wśród narodowców jest więcej wolnościowców niż można się było spodziewać. Tym razem Ruch Narodowy Pomorskie ostro skrytykował socjalizm i rządowe rozdawnictwo.

Konfederacja przedstawiła grafikę, na której krytykuje socjalizm i promuje obniżkę podatków. Na infografice możemy przeczytać „1000 plus”, a to zapowiedź obniżki podatków, tak aby każdy zarabiał ponad 1000 złotych więcej niż obecnie.

– Codzienny wysiłek obywateli jest marnotrawiony przez kolejne rządy szalonych etatystów, którzy robią z naszego państwa podatkowy kołchoz – alarmuje Ruch Narodowy. Dalej dodano, iż w tej kwestii nie ma znaczących różnic między PO i PiS-em.

– Najpierw zabierają Wam pieniądze kolejnymi podatkami, a potem oddają niewielką część tego co zabrali w programach socjalnych (…) I tak kupują głosy Polaków za ich własne pieniądze, zarazem zadłużając państwo i przyszłe pokolenie obywateli – piszą Narodowcy.

– My proponujemy 1000+ zamiast 500+, ale inaczej. Przestaniemy zabierać w zbyt wysokich podatkach – zlikwidujemy patologiczny podatek PIT, który jest karą za pracę, oraz przymus płacenia składek ZUS. Te pieniądze trafią do kieszeni Polaków, bez zbędnych kosztów biurokracji. Radykalna obniżka opodatkowania pracy, to minimum 1000 zł wyższe wynagrodzenie Polaka – podkreślono.