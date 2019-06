Niezły odlot Środy i Matczaka na Uniwersytecie Warszawskim. Ściągajmy muzułmanów, to poprawi się klimat w Polsce [VIDEO]

Profesor Magdalena Środa zaliczyła kolejny odlot. Tym razem uzasadniając chce ściągać muzułmanów do Polski i widzi w tym szansę na … poprawę klimatu w Polsce. Zobacz pokrętną logikę osoby, która ma tytuł profesora.

Wydawało by się, że w przypadku prof. Środy nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Okazało się jednak, że jest to niewyczerpana skarbnica „mądrości” i raz po raz popisuje się pseudointelektualnymi wygibasami, które są łatwe do zapamiętania ze względu na ich absurdalność.

Pani Środa była prelegentem w trakcie wykładu pod tytułem „Etyka życia publicznego w społeczeństwie demokratycznym, czyli w obronie grzeczności, tolerancji i poprawności politycznej” , który miał miejsce wczoraj na Uniwersytecie Warszawskim.

Szukając argumentów za sprowadzaniem muzułmanów do Polski stwierdziła, że byłoby to korzystne dla … klimatu w Polsce.

– Zwrócę uwagę, że oprócz alkoholu muzułmanie nie jedzą wieprzowiny, co by z całą pewnością ograniczyło hodowle, a ograniczenie hodowli by poprawiło klimat w Polsce, więc to mogłoby być też pozytywne – powiedziała samozwańcza profesor „klimatologii stosowanej”.

Co ciekawe towarzyszący jej idol totalnej opozycji, Marcin Matczak, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podchwycił genialną „myśl” i dodał, że „wieprzowina jest niezdrowa generalnie”.

Trudno powiedzieć czy prof. Matczak wiedzę tę posiadł studiując nauki prawne czy opiera się o inne przesłanki wynikające na przykład z jego przekonań.

Nie był to zresztą jedyny demagogiczny argument użyty przez Matczaka. Okazało się że jest także specjalistą od uzależnień.

– Gdyby w Polsce nagle pojawiło się milion muzułmanów to wzrósłby alkoholizm czy spadł? – zapytał słuchaczy.

Panu Matczakowi radzimy się zastanowić nad czymś z obszaru, w którym pobierał wykształcenie, a mianowicie na przykład czy przestępczość po ściągnięciu muzułmanów wzrosłaby czy nie? Albo czy zagrożenie atakami terrorystycznymi byłoby wyższe czy nie?

Odpowiedzi na te pytania bez problemu znajdzie studiując statystki z tych krajów Europy gdzie została masowo sprowadzona i żyje społeczność muzułmańska.

