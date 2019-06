Odważny pomysł Prezydenta Zełeńskiego! „Jeżeli mu się uda, to Ukraina będzie poważnym zagrożeniem dla Polski”

– Podstawą ideologii partii nowego prezydenta Ukrainy „sługą ludu” będzie libertarianizm – powiedział Rusłan Stefanczuk przedstawiciel Władimira Zełeńskiego w Radzie Najwyższej. Zełeński cieszy się ogromnym poparciem, a jeżeli uda mu się przeprowadzić prowolnościowe zmiany Ukraina może wydźwignąć się z kryzysu gospodarczego, w którym się znalazła.

Władimir Zełeński niedawno został wybrany Prezydentem Ukrainy, pokonując dotychczasowego Prezydenta Petro Poroszenkę. Prezydent-elekt szybko zapowiedział słowami swoich przedstawicieli radykalne zmiany na Ukrainie.

Stefanczuk zapowiedział, że Zełeński będzie przeprowadzał liberalną gospodarczo reformę, połączoną z zachowaniem wartości narodowych. – Główną misją jest przełamanie systemu i zaproponowanie nowego modelu gospodarczego, w którym państwo służy i jest usługodawcą. W którym też uruchamia prywatne inicjatywy i chroni je. Gdzie inwestor dostaje gwarancje ochrony, a ludzie pracę – stwierdził.

Do jego pomysłów odniósł się w rozmowie z Ewą Zajączkowską w „Świat Rolnika” prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. – On chce teraz zrobić bardzo ciekawe reformy. Jeżeli mu się uda to Ukraina będzie poważnym zagrożeniem dla Polski, a jeżeli mu się nie uda to wybuchnie antysemityzm, bo on jest Żydem – ocenił Korwin-Mikke.

– To jeżeli mu się uda, bo trudno przełamać opór ludzi, którzy żyją z tego, że nie ma wolnego rynku (…) cała kupa ludzi może mu przeszkodzić, ale on uważa, że ma takie poparcie, że może to zrobić. Jeżeli mu się uda, to będzie naprawdę potężne państwo, bogate państwo. Trzeba będzie zrobić to samo w Polsce, bo będziemy mieli poważną konkurencję – dodał.