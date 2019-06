Posłanka Nowoczesnej zmienia nazwisko. Jako mężatka miała romans z Ryszardem Petru

Ich niespodziewanym romansem żył cały Sejm i pół Polski. Zakochali się w sobie i uciekli na Maderę, nie zważając na to, że ich partyjni koledzy akurat protestują. Jedynym problemem stojącym na drodze ich namiętnego uczucia byli małżonkowie obojga. Tamte przysięgi „I że cię nie opuszczę aż do śmierci” są już jednak nieważne, a Joanna Schmidt właśnie zmienia nazwisko po raz drugi w swoim życiu…

Joanna Shmidt, która szerzej dała się poznać obserwatorom polskiej polityki dopiero po tym jak została kochanką prezesa swojej partii, właśnie zmienia nazwisko. „Shmidt” nosiła po swoim mężu z którym ma trójkę dzieci, i którego to zostawiła dla złotoustego Petru. Teraz będzie nazywała się „Mihułka” – jest to powrót do nazwiska panieńskiego.

Póki co nic nie zapowiada, aby pani Joanna „Shmidt” Mihułka miała stać się panią Joanną Petru. Informacja o zmianie nazwiska przez posłankę najpierw pojawiła się na stronie Sejmu.

Powrót do nazwiska panieńskiego nie jest w Polsce oczywistą praktyką wśród rozwódek, szczególnie w tym wieku. Jak sama posłanka argumentuje tę decyzję?

„Dziewięćdziesiąt procent kobiet wraca do nazwiska panieńskiego dopiero po paru latach. To nie jest pierwsza rzecz po rozwodzie, o której się myśli. Tak jak większość kobiet wróciłam po rozwodzie do panieńskiego. Rodzice się bardzo cieszą” – tłumaczy Mihułka.

Źródło: Fakt.pl