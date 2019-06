Roboty zastąpią górników? Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza prowadzić „inteligentną kopalnię”

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o automatyzacji i robotyzacji w różnych gałęziach przemysłu. Zjawisko to nie ominie również górnictwa. Jastrzębska Spółka Węglowa przymierza się bowiem do prowadzenia „inteligentnej kopalni”.

Celem JSW jest zastosowanie do pracy pod ziemią maszyn, w miejscach, które są szczególnie niebezpieczne dla człowieka. Aby było to możliwe, już dziś w kopalniach należących do spółki położonych zostało około 200 km światłowodów.

– Te światłowody pozwolą nam na czerpanie dużych ilości danych ze wszystkich urządzeń, zarówno kombajnów, jak i obudów – powiedział Daniel Ozon, prezes JSW. Dzięki temu możliwe będzie znaczące podniesienie wydajności pracy.

Nie bez znaczenia jest również fakt zakupu przez JSW zupełnie nowego kombajnu Bolter Miner 12CM30. Urządzenie to posiada inny rodzaj budowy niż te, które były stosowane dotychczas, przez co pozwala na znacznie szybsze i tańsze drążenie wyrobiska.

To jednak nie wszystko, albowiem JSW zamierza również zakupić całkowicie autonomiczny kompleks ścianowy. Dzięki niemu możliwe stanie się wydobycie bez obecności górników.

JSW pragnie także zainwestować w produkcję włókien węglowych. Materiał ten jest coraz częściej wykorzystywany np. w przemyśle samochodowym ze względu na swoje właściwości – jest lekki i bardzo wytrzymały.

Wydaje się, że póki co górnicy mogą spać spokojnie, jednak zbliżająca się automatyzacja i robotyzacja nie ominie także kopalni.

Źródło: wnp.pl