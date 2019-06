Skandal w „Big Brother”! Uczestnicy show TVN wściekli na Łukasza. „To mnie wkurzyło” [VIDEO]

Środa w „Big Brother”, który zmierza ku końcowi, upłynął pod znakiem afer i skandali z Łukaszem. Jeden z nich miał miejsce na boisku do siatkówki, gdzie uczestnicy programu TVN grali w siatkówkę. Brzydkie zachowanie Łukasza zdenerwowało innych lokatorów.

Program „Big Brother” powrócił na antenę TVN po kilkunastu latach przerwy. W ciągu kilku miesięcy trwania show nie brakuje skandali i skandalików. Prowodyrem kolejnego z nich był biseksualny Łukasz, który już opuszczał dom Wielkiego Brata, ale ponownie do niego wrócił.

Tym razem uczestnicy show TVN grali w siatkówkę, co jednak od początku nie spodobało się Łukaszowi. Ten, jak sam przyznał przed kamerą, od początku szukał wymówki, by przestać grać. Po kilku piłkach jej nie znalazł, więc udał że boi się piłki, nie umie grać i rozsiadł się w fotelu.

Pozostali uczestnicy kontynuowali jednak grę, co jednak nie szło im perfekcyjnie. Piłka często uciekała im na boki. W pewnym momencie piłka upadła tuż obok siedzącego Łukasza, który został poproszony o podanie piłki, jednak krótko odparł, że tego nie zrobi.

Zachowanie Łukasza było później przedmiotem rozmów w domu Wielkiego Brata. – To że ktoś nie ma ochoty, nie umie, to ja rozumiem. Ale piłkę mógł podać – skomentowała jedna z uczestniczek. – To było słabe – dodała. – To mnie wkurzyło – wtórował jej inny uczestnik programu TVN.