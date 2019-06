Służba Ochrony Państwa ma nowego szefa. „To człowiek z przeszłością, a nie policjant”

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek złożony jeszcze przez ministra Joachima Brudzińskiego i w uzgodnieniu z Prezydentem RP, powołał majora SOP Pawła Olszewskiego na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa – poinformował we wtorek Wydział Prasowy MSWiA.

Jak przypomniało ministerstwo, major Paweł Olszewski pełnił służbę w Biurze Ochrony Rządu od początku istnienia tej formacji, natomiast od lutego 2018 r. jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa.

„Posiada wieloletnie doświadczenie w pionie działań ochronnych oraz w oddziale szkolenia. Brał udział w misjach w Iraku i w Afganistanie” – podał Departament Komunikacji Społecznej resortu.

Paweł Olszewski obejmie stanowisko 5 czerwca br. „Kapitan Paweł Olszewski został nowym komendantem Służby Ochrony Państwa. Nowy szef zostanie we środę wprowadzony do SOP-u” – podało radio RMF FM.

W środowisku Olszewski postrzegany jest jako wielki profesjonalista. Jego koledzy po fachu podkreślają, że ma ogromne doświadczenie. Jak wygląda jego CV? Olszewski był członkiem Wydziału Specjalnego Zabezpieczenia Biura Ochrony Rządu, a to według komentatorów elita złożona z najlepszych, zabezpieczał też najważniejsze wizyty i chronił najważniejszych polityków, a za czasów kiedy Mateusz Morawiecki był wicepremierem nowy szef SOP należał do chroniącej go świty.

– Nowy szef SOP ma też za sobą przeszłość na misji w Afganistanie. To bardzo dobra kandydatura – powiedział dla RMF FM były szef BOR Marian Janicki.- Cieszę się, że w końcu na czele formacji staje człowiek z przeszłością w biurze, a nie policjant – skwitował generał.

W lutym ze stanowiska komendanta SOP zrezygnował gen. bryg. Tomasz Miłkowski, który w kwietniu 2017 roku powołany został na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu. Po zastąpieniu BOR przez Służbę Ochrony Państwa kontynuował pracę jako jej szef.

Źródła: rmf24.pl, PAP, nczas.com