Szokujące informacje z Dolnego Śląska. Gwałt na 18-miesięcznym chłopczyku. O wszystkim wiedziała matka dziecka

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi w woj. dolnośląskim oskarżyła mężczyznę o gwałt na 18-miesięcznym chłopcu. Na ławie oskarżonych zasiądzie również matka dziecka, której zarzucono, że naraziła chłopca na utratę życia i zdrowia.

Prokuratura oskarżyła 32-letniego mężczyznę o gwałt na 18-miesięcznym chłopcu. – Zarzucono mu, że doprowadził przemocą małoletniego do poddania się innej czynności seksualnej, która wyczerpuje znamiona gwałtu – mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lida Tkaczyszyn.

Do dramatu doszło w czerwcu ubiegłego roku w Chojnowie. Oskarżony Sebastian R. mieszkał z matką dziecka. Według śledczych, do zarzucanych mężczyźnie zdarzeń miało dojść kilka razy. Akt oskarżenia przeciwko sprawcy do Sądu Okręgowego w Legnicy skierował Prokurator rejonowy w Złotoryi.

Również matka zasiądzie w tej sprawie na ławie oskarżenia. Prokurator zarzucił jej, że naraziła chłopca na utratę życia i zdrowia. – Mając podejrzenia, że jej dziecko może być wykorzystywane seksualnie pozostawiała je pod opieką oskarżonego mężczyzny – informuje prokurator.

Cała sprawa wyszła na jaw w momencie, gdy matka 1,5 rocznego chłopca zgłosiła się na badania do szpitala. Lekarze widząc obrażenia dziecka poinformowali policję, że może być ono wykorzystywane seksualnie.

Sebastian R. był wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe oraz przeciwko życiu i mieniu. 32-latek od momentu zatrzymania jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia, zaś matce dziecka do 5 lat. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Legnicy.

