Szykują się horrendalne stawki za parkowanie w Krakowie! Kolejne duże miasto zwalcza kierowców

W Krakowie coraz większe emocje budzi strefa płatnego parkowania. Okazuje się bowiem, że stolicę Małopolski czekają podwyżki stawek. Ile trzeba będzie wrzucić do parkomatu za godzinę postoju?

Obrady rady miasta w przedmiocie podwyżek stawek za parkowanie odbędą się 12 czerwca. W myśl założeń strefa ma być podzielona na 3 podstrefy: A, B i C i w każdej z nich mają obowiązywać inne ceny.

Jak łatwo się domyślić, najdroższe będzie parkowanie w centrum. Pierwsza godzina ma kosztować 9 zł, druga – 10 zł, trzecia, 11 zł, z kolei każda następna 9, zł.

Na przykład na Podgórzu pierwsza godzina ma kosztować 7 zł. Z kolei w najtańszej strefie opłata miałaby wynosić 5 zł za pierwszą godzinę postoju. Przewidywana kara za brak biletu parkingowego to 200 zł.

Co jest niezwykle istotne z punktu widzenia turystów, parkowanie w weekendy również miałoby być płatne.

Droższe mają być także abonamenty postojowe. Obecnie ich koszt to 250 zł rocznie, natomiast zgodnie z proponowanymi zmianami, ich cena może wzrosnąć nawet do 1200 zł.

Zdaniem urzędników, proponowane zmiany mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez zwiększenie liczby wolnych miejsc do parkowania. Ma do tego doprowadzić zmiana nawyków wielu kierowców, a także zniechęcenie ich do korzystania z samochodu.

Jak zatem widać, Kraków to kolejne miasto, które tak naprawdę walczy z kierowcami. Dla wielu osób samochód jest wręcz niezbędny do wyjścia z domu. Miasto więc powinno przygotować projekt budowy parkingów, a nie tworzyć bariery dla swoich mieszkańców.

Źródło: autokult.pl