To koniec 500 plus? Unia Europejska stawia warunki. Znów podbiją poparcie PiS-owi

Unia Europejska chciała pomóc Tuskowi i spółce, a znowu pompuje PiS. Jak wiadomo dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejszymi postulatami było obniżenie wieku emerytalnego w Polsce i wprowadzenie programu 500 plus. Teraz Unia Europejska zaleca rządowi PiS, by ten podniósł wiek emerytalny w Polsce i mocno krytykuje program Rodzina 500 plus. Kaczyński bije brawo.

Jak podaje „Super Express” Komisja Europejska opublikowała właśnie zalecenia dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12–18 miesięcy. Zdaniem KE w Polsce rząd powinien podnieść wiek emerytalny, ponieważ będzie to miało kluczowe znaczenie dla rynku pracy i przyszłości systemu emerytalnego.

„Wprowadzone w 2017 r. obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn będzie miało poważny niekorzystny wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych oraz spowoduje znaczące różnice w poziomie świadczeń otrzymywanych przez kobiety i przez mężczyzn” – twierdzi KE w swoich zaleceniach.

Dodatkowo UE chce zniesienia KRUS-u. „To hamuje mobilność pracowników i przyczynia się do ukrytego bezrobocia w sektorze rolnictwa” – czytamy.

Urzędnicy nie wskazali jednak, kiedy Polacy powinni przechodzić na emeryturę. Wskazali za to, że program Rodzina 500 plus nie sprzyja rozwojowi Polski.

„Świadczenie wychowawcze ograniczyło ubóstwo i nierówności, ale wywarło niekorzystny wpływ na aktywność zawodową rodziców, głównie kobiet, ze względu na wysokość tego świadczenie i kryteria jego przyznawania” – twierdzą unijni urzędnicy.

Źródło: Super Express