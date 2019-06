To nie mieści sie w głowie! Na zielonej szkole koledzy zgwałcili 10-latka

To nie mieści sie w głowie! 10-letni uczeń ze szkoły podstawowej w Krynicznie na zielonej szkole przeżył piekło. Padł ofiarą przemocy seksualnej ze strony kolegów. Kurator oświaty zapowiada kontrolę w placówce.

Jak podaje Radio Wrocław do tych szokujących zdarzeń miało dojść podczas zielonej szkoły czwartoklasistów z Kryniczna. Według świadków grupa 10-latków miała rozebrać rówieśnika z klasy, a w odbyt wcisnąć mu kawałek pizzy.

Upokorzony chłopiec miał spędzić całą noc na korytarzu. Na drugi dzień powiadomił o wszystkim rodziców.

Teraz sprawą zajmuje się policja oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Co niepokojące rodzina 10-latka twierdzi, że w szkole panuje zmowa milczenia. Ma to nie być pierwszy przypadek, kiedy znęcają się nad tym chłopakiem.

Jak mówią rodzice rok temu ich syn został pobity przez tych samych rówieśników. Nauczycielka zrzekła się wychowawstwa, a jedyną karą jest zakaz wyjazdów dzieci na zielone szkoły do 8 klasy.

Chłopiec uczęszcza już do innej szkoły. Dolnośląski kurator oświaty zapowiedział dochodzenie i kontrolę w podstawówce.

Źródło: Radio Wrocław