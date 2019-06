Trująca fala w polskim Bałtyku. Zdjęcia przerażają, to może być prawdziwy kataklizm

Rzęsiste deszcze nękające Polskę w ostatnim czasie znacząco podniosły poziom wód w najdłuższej polskiej rzece. W Wiśle wezbrała fala powodziowa, która rozlała się poza koryto i przepłynęła przez cały kraj by znaleźć ujście w morzu. Jak się okazuje, zbierając po drodze śmieci i chemikalia, Wisła wyhodowała w swoim wnętrzu prawdziwie zabójczą miksturę.

Obfite deszcze o tej porze roku nie są żadnym zaskoczeniem – zdarzają się rokrocznie, a woda w rzekach podnosi się systematycznie. W tym roku jednak poziom wzrósł na prawdę znacznie, a podtopienia dotknęły zaskakująco wiele gospodarstw domowych. Rozlana po za ramy swego naturalnego koryta Wisła przeszła przez Polskę niczym odkurzacz, zbierając po drodze wszelkie możliwe zanieczyszczenia.

Wyjątkowo obfita fala powodziowa właśnie doszła do ujścia Wisły. Zdjęcie satelitarne doskonale pokazuje, jak poważnie zanieczyszczona woda wpłynęła do naszego morza.

Jak powstają tego typu fale? Tworzą się one wskutek nagłego spływu wody – deszczowej lub roztopowej. Wyglądają jak potężny wodny wał, który powoduje zalania i podtopienia.

Tegoroczne wody, które wpłyną do Bałtyku mogą spowodować istną katastrofę ekologiczną. Do polskiego morza trafią śmieci, ścieki, roślinny, masa chemii rolniczej oraz wszystko co po drodze zdążył zebrać potężny żywioł.

Na zdjęciu wykonanym przez przez satelitę Sentinel, należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej (program Copernicus), widać masę przerażająco brudnej wody która pokala polskie wody terytorialne i kąpieliska. Póki co nie ma oficjalnego stanowiska pomorskich na ten temat.

Źródło: WP.pl