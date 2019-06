Uroczystości 75 rocznicy lądowania aliantów w Normandii. W Wielkiej Brytanii jest i Premier RP

Premier Mateusz Morawiecki udał się do Wielkiej Brytanii. W planach wizyty jest spotkanie z brytyjską premier Theresą May oraz udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Premier May zaraz po obchodach ustępuje ze stanowiska.

Trwa spotkanie premiera @MorawieckiM z premier Wielkiej Brytanii @theresa_may przed oficjalnymi uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę lądowania wojsk sprzymierzonych w Normandii. #DDay75 #DDay75thAnniversary pic.twitter.com/NqYwtvIp5K — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 5, 2019

W uroczystości, które zaczynają się w angielskim Portsmouth weźmie udział brytyjska królowa Elżbieta II oraz przedstawiciele 15 państw, w tym przebywający z wizytą państwową w Wielkiej Brytanii prezydent USA Donald Trump.

On this day in 1944, 150,000 Allied troops board ships all across southern England for the invasion of France. #DDay pic.twitter.com/vPznb2KX85 — Military History Now (@MilHistNow) June 5, 2019

Wśród gości honorowych będzie także m.in. następca brytyjskiego tronu książę Walii Karol oraz – symbolicznie – przedstawicielka drugiej strony – kanclerz Niemiec Angela Merkel. Polskę podczas uroczystości reprezentować będzie premier Morawiecki. Przygotowana przez BBC oprawa rozpoczyna się od przypomnienia inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę i historii drugiej wojny światowej.

Tomorrow, alongside hundreds of veterans, thousands of Armed Forces personnel will take part in commemorating the historic events of #DDay in Portsmouth. pic.twitter.com/2zx7xuov5Q — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2019

Uczestnicy zobaczą m.in. nagrania archiwalne, w tym słynne przemówienie ówczesnego brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, usłyszą opowieści weteranów, a także będą mieli okazję wysłuchać 90-osobowego chóru i 70-osobowej orkiestry.

Na zakończenie obchodów zabrzmią salwy honorowe, a nad zgromadzonymi przeleci 25 samolotów Królewskich Sił Powietrznych (RAF), w tym legendarne myśliwce Spitfire i Hurricane oraz współczesne Typhoon FGR4; pokaz zamknie formacja akrobatyczna RAF Red Arrows.

#DDay75 #DDay

British paratroopers sit across from their younger selves in the same plane that dropped them over Normandy, 1944-2019 “Never was so much owed by so many to so few” #grateful #rip pic.twitter.com/ut2TUXd0Rq — Stuart Hill (@Hillgolfacademy) June 5, 2019

Wieczorem z Portsmouth do Normandii wyruszy statek MV Boudicca, na którego pokładzie znajdzie się około 300 weteranów (wszyscy powyżej 90. roku życia), którzy walczyli w drugiej wojny światowej, którzy powtórzą trasę, którą przebyli w 1944 roku.

W czwartek 6 czerwca obchody D-Day przeniosą się do francuskiej Normandii. Miejscowa prasa szeroko komentuje brak prezydenta Putina i kanclerz Merkel.

Francuskie uroczystości to m.in. położenie kamienia węgielnego pod pomnik Brytyjczyków w Ver-sur-Mer, spotkanie z francuskimi weteranami w Bayeux, ceremonia na amerykańskim cmentarzu w Coleville z udziałęm prezydenta Trumpa, porada lotnicza nad plażą Omaha.

W Caen odbędzie się obiad Macrona i prezydenta USA i rozmowy polityczne. Tematami mają być sytuacja na Bliskim Wschodzie, polityka handlowa, przygotowania do szczytu G7, który odbędzie się w Biarritz pod koniec sierpnia, a także kwestie dotyczące Iranu i Izraela.

7 czerwca, ale już w Pałacu Elizejskim prezydent Emmanuel Macron przyjmie jeszcze premiera Kanady Justina Trudeau, który też z okazji rocznicy D-Day wybrał się do Europy.

W momencie lądowania w Normandii w ramach Królewskich Sił Powietrznych służyło 12 polskich dywizjonów, z których jedenaście bezpośrednio uczestniczyło w operacjach związanych z D-Day. Wsparcie zapewniały także trzy obsługiwane przez Polaków okręty wojenne. W drugiej fazie istotną rolę odegrała także m.in. 1. Dywizja Pancerna dowodzona przez generała Stanisława Maczka, która zamykała słynny „worek” pod Falaise, a później m.in. wyzwalała Holandię.

DDay veterans saluting their brothers in arms who did not survive the beaches. 🇺🇸 😭❤️pic.twitter.com/GDuQSx0ZKX — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) June 4, 2019

Źródła: PAP/Le Figaro