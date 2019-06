Jeden na pięciu żydowskich emerytów w Izraelu żyje poniżej granicy ubóstwa. Te dane mogą być szokiem dla osób mających przed oczami wizerunek stereotypowego, bogatego Żyda-bankiera. Ukazuje to jak bardzo niegospodarnie zarządzany jest Izrael – pieniądze które Żydzi dostaliby od Polaków przez ustawę 447 mogłoby się przyczynić do spełnienia socjalistycznych obietnic ichniego rządu.

Strajk emerytów przed Knesetem

Emeryci w Izraelu strajkowali w tym tygodniu przeciwko obniżaniu emerytur, i tak żyją już na niskim poziomie, szczególnie w porównaniu do młodszych osób. Obniżenie emerytur doprowadzi do tego, że większość z nich znajdzie się pod granicą ubóstwa – teraz żyje pod nią jeden na pięciu izraelskich seniorów.

„To zniewaga założycieli tego państwa, którzy byli gwarantami jego bezpieczeństwa, którzy budowali jego miasta i przekazywali wartości. Zostawiliśmy młodym pokoleniom kraj dobrobytu. A teraz ten rząd nie okazuje nam żadnego szacunku. Jakby zapomniał, że to my budowaliśmy ten kraj.” – mówi jeden z uczestników strajku.

Starsi imają się każdej możliwej pracy

Seniorzy w Izraelu są zmuszeni do pracy nawet długo po przejściu na emeryturę. Bez podejmowania prób dodatkowego zarobku umarli by z głodu. Emeryci imają się każdej możliwej pracy, w granicach ich kwalifikacji i ograniczonych przez wiek możliwości: roznoszą gazety, opiekują się dziećmi, a także prowadzą taksówki. Ich sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji ich polskich odpowiedników.

Czy bezprawne zabranie Polakom pieniędzy może być remedium na ciężką sytuację seniorów?

Żydzi wciąż domagają się od Polaków pieniędzy za bezspadkowe mienie (co jest sprzeczne z jakimikolwiek cywilizowanymi standardami prawnymi). Czy pieniądze, które mieliby dostać, a które i tak nie mogą trafić do spadkobierców (ci bowiem już nie żyją), mogłyby być remedium na socjalne problemy emerytów.

Istnieje możliwość, że izraelski rząd przeznaczyłby te fundusze właśnie na socjalistyczne i doraźne rozwiązanie obecnego kryzysu i zażegnanie konfliktu na linii seniorzy – Kneset.

Istnieje również obawa, że za zabrane Polakom pieniądze Żydzi zintensyfikują swoje działania w prowadzonej przez nich ludobójczej wojnie, skierowanej przeciwko palestyńskiej ludności.

