Zenek Martyniuk już planuje karierę wnuczki! „Fajnie jakby sama pośpiewała” [VIDEO]

Zenek Martyniuk, lider grupy Akcent, udzielił szczerego wywiadu „Super Expressowi”. Popularny król disco-polo mówił między innymi o swojej wnuczce Laurze, której już planuje karierę!

Zenek Martyniuk to jeden z najbardziej znanych wokalistów disco-polo, który na scenie muzycznej pojawia się od 30 lat. Jego hity takie jak „Gwiazda” czy „Królowa nocy” znają wszyscy Polacy.

Teraz w wywiadzie dla „Super Expressu” Zenek opowiada o swojej wnuczce. Dziennikarka przeprowadzająca wywiad zapytała go o to, czy będzie śpiewał Laurze piosenki Natalii Kukulskiej.

– Na razie Laura ma trzy miesiące, 12 maja skończyła trzy miesiące, ale zobaczymy, do dzisiaj śpiewam „Puszek okruszek” czy „Bal moich lalek” – powiedział Martyniuk.

Zenek Martyniuk odniósł się też do tego, czy wnuczka pójdzie w jego ślady. – To zobaczymy, tak właśnie mówię, że zobaczymy za kilka miesięcy, jak będzie miała roczek, roczek trzy miesiące, pierwsze słóweczka, ale to zobaczymy – odpowiedział lakonicznie.

Szybko jednak dodał: Zobaczymy za 2 lata, za 4 lata, jak będzie chciała coś pośpiewać to oczywiście ja pomogę, jakąś fajną aranżację ułożę, jakąś piosenkę wymyślę i później sobie coś tam pośpiewamy może razem, ale fajnie jakby sama pośpiewała. Ja pamiętam jak Natalia zaczynała, chyba 7 lat miała.