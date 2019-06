Atak na siedzibę obrońców życia i przeciwników pedofilii. Lewicowi ekstremiści coraz agresywniejsi [FOTO]

Lewicowi ekstremiści i feministyczni radykałowie posuwają się w swoich działaniach coraz dalej. Nienawiść do obrońców życia, którą żywią, jest tak silna, że popycha ich nawet do dewastowania cudzego mienia. Atak na siedzibę „Fundacji Pro – Prawo do Życia”, czyli obrońców dzieci nienarodzonych i przeciwników pedofilii nie jest dla nikogo zaskoczeniem, bo nie jest to pierwsze takie zdarzenie.

Na facebookowym fanpage”u „Stop Pedofilii” pojawiła się informacja, że jacyś lewicowi ekstremiści dokonali ataku na siedzibę fundacji „Pro – Prawo do życia” i oblali jej drzwi krwisto czerwoną farbą.

„Trochę to śmieszne właśnie, że środowiska popierające aborcję i zabijanie na życzenie oblewają drzwi fundacji walczącej o nienarodzone dzieci czerwoną, krwistą farbą…” – napisał pod informacją jeden z użytkowników portalu.

Fundacja wydała już następujące oświadczenie:

NIE DAMY SIĘ ZASTRASZYĆ‼️

Dziś około godziny 15:00 nieznany sprawca zdewastował drzwi warszawskiej siedziby Fundacji Pro – Prawo do Życia. Czerwona farba dobrze symbolizuje cywilizację śmierci i cierpienie dzieci, które są zabijane w wyniku aborcji.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy przypuszczać, że to dzieło osób z szeroko pojętej lewicy światopoglądowej. Tak właśnie wygląda tolerancja środowisk popierających aborcję i „tęczową” edukację.

Nie pierwszy raz spotykamy się z agresją tych udających otwartych i pozytywnie nastawionych do świata ludzi. Jesteśmy atakowani i szykanowani podczas pikiet, zwolennicy deprawacji utrudniają zbiórki podpisów, nasze bilbordy i samochody są nieustannie niszczone. Nasze działania, które pokazują prawdę o aborcji i skutkach deprawacji dzieci przerażają ruchy anty-life i „tęczowe”, ponieważ są skuteczne.

Nie damy się zastraszyć i nie zaprzestaniemy walki o życie i dobro dzieci‼️

Póki co, do ataku nie przyznała się żadna z lewicowych bojówek, takich jak np. „Antifa”.

Źródło: Facebook