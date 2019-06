Biskup nałożył na polityków klątwę. „Dopóki nie odpokutują nie będą mogli przyjmować Komunii Świętej”

Biskup Biskup Springfield w stanie Illinois, o polsko brzmiącym nazwisku Paprocki zarządził, że stanowi politycy nie mogą być dopuszczeni do Komunii Świętej w swojej diecezji, przez wzgląd na ich pracę na rzecz przyjęcia stanowej „ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym” – jak ładnie nazywa się legalizowanie zabijania nienarodzonych dzieci w amerykańskiej nowomowie.

Niewielu duchownych ma tyle odwagi, by w dzisiejszych czasach na głos wypowiadać się krytycznie w stosunku do konkretnych lewicowych polityków. Na szczęście biskupowi Springfield w stanie Illinois tej odwagi nie zabrakło i zabronił dwóm stanowym politykom przystępować do sakramentu Komunii Świętej dopóki nie odpokutują za grzech pracy na przyjęciem ustawy proaborcyjnej.

Biskup polecił również, aby katoliccy ustawodawcy, którzy głosowali za prawodawstwem promującym aborcję, nie przyjmowali Eucharystii, dopóki nie pójdą do spowiedzi.

„Zgodnie z kanonem 915 Kodeksu Prawa Kanonicznego… Prezydent Senatu Illinois John Cullerton i Przewodniczący Izby Michael J. Madigan, którzy ułatwili przejście Ustawy o aborcji w 2017 r. (Projekt ustawy nr 40) oraz ustawy dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego Ustawa z 2019 r. (Ustawa senacka 25) nie mogą być dopuszczeni do Komunii Świętej w diecezji Springfield w stanie Illinois, ponieważ upierają się przy promowaniu ohydnej zbrodni i bardzo poważnego grzechu aborcji” – napisał w dekrecie Biskup Thomas Paprocki

„Osoby te mogą zostać ponownie przyjęte do Komunii Świętej dopiero po tym, jak naprawdę odpokutują za te ciężkie grzechy, a ponadto zadośćuczynią za wyrządzone szkody i skandale, lub przynajmniej poważnie obiecają się poprawić, zgodnie z moim osądem lub osądem ich biskupa diecezjalnego w porozumieniu ze mną lub moim następcą” – dalej pisał kościelny hierarcha.

Ustawa o której mowa wejdzie w życie dopiero za kilka dni. Oczekuje się, że zostanie podpisana przez gubernatora stanu Illinois JB Pritzkera. Będzie oznaczała radykalną liberalizację prawa dotyczącego zabijania nienarodzonych.

Źródło: Catholic Herald