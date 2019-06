Brutalny atak w Wielkopolsce. Napastnicy wtargnęli z siekierami i kastetami do domu ofiary

Czterech mężczyzn z gminy Trzcianka w woj. wielkopolskim, uzbrojonych w dwie siekiery i kastet, wtargnęło do mieszkania 20-kilkulatka z Siedliska. Pokrzywdzony został pobity, napastnicy zdemolowali też jego dom. Powodem napaści była zazdrość o kobietę.

Do zdarzenia doszło pod koniec maja. Z ustaleń śledczych wynika, że czterej mężczyźni uzbrojeni w dwie siekiery i kastet pojechali do mieszkania 20-kilkulatka, aby „wyrównać rachunki”. Sprawa zaczęła się, kiedy pokrzywdzonego rzuciła dziewczyna, a on z zemsty wybił szyby w samochodzie jej nowego partnera. Ten postanowił wziąć rewanż i „nastraszyć go wraz z kolegami”.

– Mężczyźni wtargnęli do mieszkania pokrzywdzonego, zaczęła się awantura, bijatyka. Na szczęście żaden z mężczyzn nie użył siekiery, natomiast jeden z nich bił pokrzywdzonego z użyciem kastetu – mówi p.o. prokuratora rejonowego w Trzciance, prok. Magdalena Roman.

Jak dodała, wszyscy czterej mężczyźni zostali już przesłuchani w charakterze podejrzanego.

– Przedstawiono im zarzuty udziału w pobiciu, zniszczenia mienia i naruszenie miru domowego, a także kierowania gróźb karalnych. Właściciel kastetu usłyszał dodatkowy zarzut za posiadanie przy sobie niebezpiecznego narzędzia. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia, które korespondują z zeznaniami pokrzywdzonego i pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z zeznaniami matki, która w chwili zdarzenia również przebywała w domu – wyjaśnia prok. Roman.

Mężczyźni zostali objęci dozorem policji, zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz poręczeniem majątkowym po 1000 zł każdy. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

