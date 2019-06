Cała prawda o Kuchennych Rewolucjach TVN. Magda Gessler wreszcie to powiedziała!

Znana polska restauratorka postanowiła ujawnić w wywiadzie całą prawdę o finansowej stronie przeprowadzania „Kuchennych Rewolucji” TVN. Od czasu do czasu w internecie pojawiają się pogłoski o tym, że uczestnicy muszą najpierw zapłacić, zanim Magda Gessler im pomoże. Jak to wygląda na prawdę?

W Polsce sprzedają się tylko złe wiadomości

Według Magdy Gessler, pogłoski o tym że uczestnicy muszą płacić za przeprowadzanie remontu w „rewolucjonizowanych” knajpach (mówiło się o kwocie nawet 100 000) są nie tyle grubo przesadzone, co po prostu nieprawdziwe. W opinii restauratorki takie plotki wynikają z tego, że w Polsce najlepiej sprzedają się głównie złe wiadomości.

„W tytule trzeba napisać coś złego żeby ktoś w ogóle w to kliknął” – mówi gwiazda.

Jak więc wygląda prawda? Kto płaci za remonty?

Prawda przedstawia się zupełnie inaczej niż w imaginacjach Internautów. Uczestnicy nie płacą stu tysięcy za remont. W zasadzie to nic nie płacą, ponieważ całość sponsoruje telewizja.

Kwota stu tysięcy nie jest też nawet zbliżona do rzeczywistego kosztu prac remontowych.

„Są to totalne bzdury, to my dajemy pieniądze w wysokości od 10 do 12 tys. złotych na remont i wymianę wnętrza. Projekt jest mój, mamy dekoratorki, robią to w ciągu czterech dni, a tak naprawdę dwóch” – wyjawia w wywiadzie Magda Gessler.

