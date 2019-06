Facebook nęka polskiego homoseksualistę! Wszystko przez to, że ten nie chce być kojarzony z LGBTI!

Facebook to bardzo specyficzna platforma – niby wspiera mniejszości, ale tylko wtedy kiedy ich przedstawiciele wypowiadają się zgodnie z oficjalną linią lewackich organizacji i ichnich tub propagandowych. Wszystkich, którzy są na przykład homoseksualistami lub Murzynami, ale śmią nie podzielać poglądów grup które ich niby samozwańczo reprezentują, cukierkowa platforma gnębi bardziej niż swoich standardowych użytkowników.

„Gej u bram Mordoru” to facebookowy fanpage prowadzony przez homoseksualistę, który nie zgadza się z wszechobecną tęczową homopropagandą grup „LGBTARTVNSDAP”. To one samozwańczo pretendują do reprezentowania wszystkich kochających inaczej. Znany jest z tego, że demaskuje hipokryzję tęczowych środowisk, a przy okazji przypomina, że istnieją również normalni homoseksualiści, którzy nie chcą być utożsamiani z wulgarnymi „paradami równości”, imprezami mającymi demonstracyjnie informować świat o preferencjach seksualnych ich uczestników i tym podobnymi chorymi pomysłami radykalnych lewicowych aktywistów.

Admin strony jest również krytyczny wobec przypisywania wszystkim homoseksualistom zamysłu forsowania homo-małżeństw i adopcji dzieci przez jednopłciowe pary. Sprzeciwia się tym samym organizacji LGBT, która stara się wmówić światu, że z przedstawianymi przez nią poglądami identyfikują się wszyscy geje i lesbijki.

Niestety, właśnie ta normalność musi nie pasować włodarzom Facebooka i cenzorom platformy – konto „Gej u bram Mordoru” jest nieustannie blokowane, niby za mowę nienawiści ale tak naprawdę za to, że któryś homoseksualista śmiał wyłamać się z ram narzuconych przez organizację LGBTKKK, która działa na zasadach prawie totalitarnych – udaje, że reprezentuje wszystkich ludzi „homo” a w rzeczywistości niczym komunistyczny aparat propagandowy stara się przekształcać rzeczywistość tak, aby pasowała do lewackiej utopijnej wizji świata.

Poniżej humorystycznie zaszyfrowana wiadomość od Admina strony, który informuje użytkowników fb o kolejnym banie:

Źródło: Facebook