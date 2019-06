Fuzji Fiata-Chryslera z Renault nie będzie! Koncern wycofuje ofertę a kurs akcji Renault leci w dół. „Winne jest pazerne państwo”

Po tym jak francuski rząd postanowił zaingerować w negocjacje pomiędzy koncernami (jest udziałowcem Renault) i stwierdził, że potrzebuje czasu na ocenę oferty, Fiat-Chrysler wycofał swoją propozycję.

Zdaniem specjalistów obydwie firmy mogły się uzupełniać w wielu segmentach. Dyrektorzy francuskiej firmy obradowali nad połączeniem 6 godzin i zakończyli swoją naradę już po północy w czwartek 6 czerwca. Na skutek oporu przedstawicieli państwa decyzja o fuzji została odłożona.

Kiedy ta wiadomość dotarła do negocjatorów włosko-amerykańskich uznano, że we „Francji nie ma sprzyjającej atmosfery politycznej” do połączenia firm i ofertę wycofano.

Do fuzji nie dojdzie i decyzja ta bardziej szkodzi Renault. Akcje tej firmy na giełdzie w Mediolanie spadły rankiem o 7%. Fiat-Chrysler zyskał tymczasem ponad 3%.

Wina spada na francuski rząd, który chciał sobie w nowej spółce zapewnić uprzywilejowaną pozycję. Problemem było też przekonanie do transakcji Nissana, który jest partnerem Renault. Po aresztowaniu za malwersacje poprzedniego szefa firmy Carlosa Ghosna relacje francusko-japońskie są dość delikatne.

Nieoficjalne źródła mówią, że przeciw fuzji było państwo i związek zawodowy CGT, Japończycy byli gotowi wstrzymać się od głosu, a reszta akcjonariuszy Renault połączenie z Fiatem-Chryslerem popierała.

