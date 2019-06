Gwiazda popularnego serialu Polsatu walczy z potwornym nowotworem. Teraz zdecydowała się na szczere wyznanie

Gwiazda serialu emitowanego przez Polsat poinformowała właśnie fanów o walce z potworną chorobą. Okazało się, że cierpi ona na nowotwór. – Czytałam wiele opowieści o osobach, które wygrały walkę z rakiem – mówi 57-letnia aktorka.

Maria Cross to jedna z największych gwiazd emitowanego w Polsce przez Polsat serialu „Gotowe na Wszystko”. 57-letnia dziś kobieta poinformowała w tym roku, że zmaga się z nowotworem, który dodatkowo zlokalizowany jest we wstydliwym miejscu.

Cross najbardziej znana jest ze swoich ról w serialach, oprócz „Gotowych na wszystko”, był to m.in. „Inny świat”. Oprócz tego urodzona w 1962 roku aktorka ma na swoim koncie wiele ról w filmach pełnometrażowych. Po raz ostatni na ekranie pojawiła się w 2018 roku.

Obecnie nie bierze udziału w pracach nad żadną produkcją, a to ze względu na to, że jest do reszty pochłonięta walką z potwornym nowotworem. O chorobie dowiedziała się w 2017 roku, ale publicznie powiedziała o tym dopiero niemal dwa lata później.

– Chcę pomóc innym uporać się z piętnem wokół raka odbytu. Czytałam wiele opowieści o osobach, które wygrały walkę z rakiem, jednak szczególnie kobiety były zbyt zawstydzone, by opowiedzieć, z jakiego rodzaju nowotworem się mierzą – mówiła w rozmowie z magazynem „People”.

Teraz Maria Cross przerywa milczenie, chce opowiedzieć o swojej chorobie, po to by dać nadzieję innym chorym, ale też zachęcić do częstszej profilaktyki, szczególnie tak wstydliwych części ciała.

Cross podkreśla, że pacjenci nie powinni bać się tego typu badań, szczególnie że nowotwory w tej części ciała przez długi czas mogą nie dawać objawów. Rak odbytu czy jelita grubego rozwija się długo bezobjawowo.

Aktorka mówi też o wsparciu, którego udzielili jej rodzina i bliskie przyjaciółki, które nazwała „analnymi aniołami”. Cross podkreśliła, że pomoc najbliższych w tym stanie jest szczególnie ważna.

Źródło: portal.abczdrowie.pl