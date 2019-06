Nadchodzą kolejne podwyżki cen mięsa! Jest drogo a będzie jeszcze gorzej. Wszystko przez Chińczyków

Eksperci rynku mięsnego są zgodni, w najbliższym czasie czekają nas duże zmiany cen wieprzowiny. Niestety zapłacimy więcej. Ceny idą w górę, a wszystko przez epidemię ASF, która panuje obecnie w Chinach.

Jak twierdzą analitycy cytowani przez Rzeczpospolitą, do czerwca wieprzowina w hurcie może podrożeć o 4,2 procent, a do końca sierpnia podwyżka może dojść nawet do 6,7 procent. Oznacza to, że również klient docelowy zapłaci znacznie więcej za zakupione mięso. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy spodziewać się zmian, które znacząco odczujemy w naszych kieszeniach.

Skąd biorą się podwyżki? Winna po raz kolejny jest choroba ASF, która do niedawna była ogromnym zagrożeniem w Polsce, a teraz opanowała Chiny. Mało osób zdaje sobie sprawę, że Chińczycy są producentem blisko połowy światowej populacji wieprzowiny, a przez chorobę, do teraz liczba tuczników musiała zmniejszyć się, aż o 13 procent, czyli 54 miliony sztuk.

Dynamika wzrostu cen żywca wieprzowego osiąga niespotykaną dotąd skalę sięgającą 30 proc. w ciągu kilku tygodni – mówi ekonomista Artur Waraksa.

Aby podkreślić, jak poważna jest sytuacja, należy zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach z chińskich szkół całkowicie wycofane zostały posiłki, które zawierały wieprzowinę. To pokazuje, z jak ogromnym deficytem mają do czynienia w Państwie Środka.

Źródło: Money.pl / NCzas.com