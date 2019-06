Niewiarygodne, co opiekunka Wioletty Villas zrobiła piosenkarce! „Sąd pokazał przez jakie piekło przeszła artystka”

Fakty jakie wychodzą na jaw ws. opiekunki Wioletty Villas jeżą włosy ma głowie. Opiekunka polskiej divy Wioletty Villas urządziła jej istne katusze. Głodziła, zamykała w zimnym pokoju, zmuszała do picia alkoholu i pastwiła się nad nią psychicznie. Kłodzki sąd pokazał jakie piekło przeszła artystka.

Kobietą, która niszczyła psychicznie polską artystkę to Elżbieta B. Teraz została skazana na 1,5 roku więzienia. Szczegóły tego co wyprawiała z Villas są porażające.

W domu Villas w Lewinie Kłodzkim dramat trwał od stycznia 2009 r. do 5 grudnia 2011 roku. To tam piosenkarka przez lata mieszkała tylko z Elżbietą B. A ta, wykorzystując nieporadność gwiazdy izolowała ją od rodziny i zastraszyła.

„Podsycała i utwierdzała w niej lęki, a w tym zwłaszcza przed służbami specjalnymi i mediami” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Śledczy odkryli, że opiekunka zmuszała Villas do picia alkoholu, czym doprowadzała do pogorszenia się jej stanu zdrowia. Co więcej w ramach tak zwanej kary zamykała ją w nieogrzanym pokoju i głodziła!

Za krzywdy, które Elżbieta B. wyrządziła Villas, kilka dni temu została skazana na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. I okazuje się, że to nie pierwszy jej wyrok.

Otóż w 2015 r. sąd skazał ją na odsiadkę za nieudzielenie pomocy piosenkarce, gdy ta umierała. Elżbieta B. wyjechała z Dolnego Śląska i mieszka w Warszawie.

O wyroku poinformowali skazaną opiekunkę dziennikarze portalu fakt.pl.

„Jestem zaskoczona. Czego oni ode mnie znowu chcą? Jestem niewinna i muszę się nad tym wszystkim zastanowić” – powiedziała.

