Pielęgniarz największym seryjnym mordercą w Niemczech! Zabił 100 osób. „Lubiłem ten moment napięcia i oczekiwania” [VIDEO]

Ten pielęgniarz okazał się największym niemieckim seryjnym zabójcą od czasów II Wojny Światowej. Sąd w Oldenburgu w Niemczech skazał tego potwora na dożywocie. Był on oskarżony o to, że w latach 2000-2005 zabił stu pacjentów. Jego metodą uśmiercania bezbronnych było wstrzykiwanie dużych dawek leków. Jako, że jak twierdzi – nudziło mu się. Gdy pacjent konał mógł „wykazać się” podczas reanimacji.

O seryjnym mordercy Nielsie Hoegelu mówią z przerażeniem całe Niemcy. Ten medyczny rzeźnik pracował w dwóch klinikach niedaleko Bremy. Tam z nudów wstrzykiwał pacjentom duże dawki leku na serce, powodując ustanie pracy układu krążenia. Wtedy dla zabawy próbował ich reanimować. Przed sądem stwierdził, że to po prostu lubił.

„Towarzyszyło mi uczucie napięcia i oczekiwania, co się zaraz wydarzy”- mówił w 2015 r. przed sądem Hoegel, gdy opowiadał o swoich pacjentach. Jeśli reanimacja się udawała, pielęgniarz doznawał ulgi. Jeśli pacjent umierał, mężczyzna był smutny.

Stwierdził w sądzie, że wielokrotnie obiecywał sobie, iż więcej tego nie zrobi. Według prokuratury pielęgniarz zabijał swoich pacjentów z nudów, a także po to, by zademonstrować swoje umiejętności w zakresie reanimacji.

Specjalna grupa dochodzeniowa „Kardio” przez trzy lata pracy ustaliła, że pielęgniarz dokonał co najmniej 84 morderstwa, a było ich jeszcze wiele więcej. Sam Hoegel podczas procesu przyznał się do 100 zabójstw, a skazano go za 85. Jego ofiary miały od 34 do 96 lat.

Media w Niemczech nazwały tego zwyrodnialca „największym seryjnym mordercą” w powojennej historii Niemiec.

Niels Hoegel's killing spree "incomprehensible" Judge Sebastian Buehrmann on German killer nurse who got life in prison for 85 hospital murders pic.twitter.com/YaDzTBxJeR — TRT World Now (@TRTWorldNow) 6 czerwca 2019

Źródło: DW.com/ Fakt.pl