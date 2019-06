Przed wyjściem z domu zostawiają w ogrodzie łyżkę cukru. Powody mogą zadziwić! Chodzi o…bzykanie i koniec świata!

Nowa moda wśród ekologów: przed wyjściem z domu zostawiają w ogrodzie łyżkę cukru. Dlaczego to robią? Powody mogą zadziwić – chodzi o ratowanie pszczół, które mają być zagrożone wyginięciem.

Wiele osób boi się pszczół, nie lubi ich, gdy tylko usłyszy w powietrzu charakterystyczny bzyczący dźwięk to chwyta za kapcia lub gazetę. Okazuje się, że pszczoły są obecnie zagrożone wyginięciem, a bez nich ponoć może załamać się cały ekosystem.

Dzięki pszczołom 90% ludzkości ma pożywienie. Bez ich codziennej pracy, w opinii ekologów, ludzkość nie przetrwa. Naukowcy grzmią ze wszystkich tub informacyjnych, że pszczoły to jedne z najbardziej pożytecznych i potrzebnych ludziom stworzeń na świecie.

„Jeżeli pszczoły znikną z powierzchni Ziemi, ludziom pozostaną tylko 4 lata życia” – napisał ostatnio na facebooku brytyjski zoolog, David Attenborough. Cóż, końcem świata naukowcy straszą nas co miesiąc od wielu lat, lecz póki co swiat wciąż się jakoś trzyma.

„W ciągu ostatnich 5 lat populacja pszczół spadła o 1/3” – przekonuje Brytyjczyk. Akcje typu „ratuj pszczoły” są ultra popularne na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter.

Teraz wśród ekologów pojawiła się nowa moda: przed wyjściem z domu zostawiają w ogrodzie łyżkę cukru. Jest to właśnie wypełnianie jednej ze wskazówek, którymi Attenborough podzielił się w sieci:

„O tej porze roku wiele pszczół może wyglądać jakby umierały lub jakby już nie żyły, ale wcale tak nie jest. Pszczoły też się męczą i po prostu nie mają siły, aby powrócić do ula, co może prowadzić do ich śmierci.

Jeżeli znajdziesz zmęczoną pszczołę w swojej okolicy, prosty roztwór cukru i wody może pomóc przywrócić jej siły.

Po prostu wymieszaj dwie łyżeczki cukru, zwykłego białego cukru, z odrobiną wody i połóż w zasięgu takiej zmęczonej pszczoły. Pomóż także udostępniając ten post i zwiększając świadomość innych.”

Internauci masowo zaczęli rozsypywać cukier po swych ogrodach. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście pomoże pszczołom, a nie na przykład, sprawi że do miast przeprowadzą się tabuny mrówek.

