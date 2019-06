Raper KęKę wraca z nową płytą. Nowy singiel „Myślę o tym” to prawdziwy HIT [VIDEO]

KęKę to nie tylko raper, który sprzedaje jedną z największych ilości płyt na polskim rynku ale też osoba, która słowem i przykładem uczy młodych ludzi jak powinni postępować prawdziwi mężczyźni. Od zawsze nagrywał patriotycznie i antysystemowo, zawsze trzymał się z dala od aktywnego uczestnictwa w polityce ale w roli komentatora opowiadał się po prawej stronie. Przezwyciężył uzależnienie od alkoholu i jako ojciec dwójki synów wraca z nowym krążkiem.

KęKę jest jak wino, jeszcze kilka lat temu jego kawałki były agresywniejsze, bujały głową lecz zdawało się że są pisane i nagrywane na szybko – czasami zdarzały się w nich „częstochowskie” rymy, czasami zdarzało się, że rymu nie było wcale, a i dykcja była okraszona typową manierą osoby nie stroniącej od alkoholu.

Od zawsze pisał mądrze, patriotycznie i poruszał tematy od których artyści zazwyczaj stronią, a w połączeniu z pełnym rozgoryczenia, agresywny sposobem wysławiania się sprawiało to, że jego kawałki od razu zyskiwały sporą popularność.

Później nastąpiła zmiana: raper poszedł na odwyk, został ojcem po raz drugi i nagrał dwie płyty które były bardziej dopracowane i spokojniejsze. Patriotyczne kawałki odstawił na pewien czas na bok i zaczął pisać o swojej przemianie, o tym jak uporał się z uzależnieniem. Rymy siał już gęściej, krzyczał rzadziej, a w refrenach zdarzało mu się nawet śpiewać.

Nowa płyta KęKięgo pt. „Mr. KęKę” będzie prawdopodobnie syntezą obu stylów. Raper wraca znów z patriotycznym kawałkiem, jednak więcej w nim przemyśleń niż samych emocji, wypowiada się też z pozycji dorosłego mężczyzny i ojca.

„Rosną mi chłopaki, chcę by każdy z nich pamiętał

Pokazuję fakty: kto bohater, a kto UBecja” – rapuje w nowym kawałku artysta, mówiąc o tym jak ważne by dzieciom przekazać prawidłowe wzorce.

W nowym życiu rzadko wzruszam się lecz zawsze,

kiedy Kołakowski znów mi śpiewa o Łupaszce” – można dalej usłyszeć w piosence, jak raper wspomina o jednym z żołnierzy wyklętych, zupełnie na przekór panującej teraz wśród celebrytów modzie na obrażanie bohaterów.

Pytasz jak to robię? „KęKę co z tą Polską?”

Milion w rok podatku to mój wkład we wspólne dobro”

[…] Kiedyś jak nie było opcji chciałem krzyczeć

Krzyczeć jeszcze zdążę, ktoś tu musi robić biznes” – to już zupełnie inny rodzaj przemyśleń niż te z pierwszych płyt

„Myślę o tym” to trzeci singiel promujący nowy album artysty. Premiera krążka planowana jest na 13.09.2019.

Źródło: YouTube