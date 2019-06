Skandynawia znów przechyla się w lewo! W Danii wybory wygrywa Czerwony Blok

Partia Socjaldemokratyczna wygrała 5 czerwca wybory parlamentarne w Danii, uzyskując 25,9 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się centrowa Duńska Partia Liberalna z wynikiem 23,5 proc.

Duńska Partia Liberalna nawet polepszyła swój stan posiadania, ale sporo stracił jej dotychczasowy koalicjant w rządzie, czyli Duńska Partia Ludowa (DF), która zdobyła zaledwie 9 proc. głosów.

Wygląda na to, że do władzy dojdzie teraz blok partii lewicowych nazywany „czerwonym”, w którym wiodącą rolę odgrywa Partia Socjaldemokratyczna. Zdobył on w sumie 49 proc. głosów, a blok niebieski – złożony z partii centroprawicowych uzyskał 41 proc.

Socjaldemokraci zbudują rząd w sojuszu z Socjalistyczną Partią Ludową (7,6 proc.) i Radykalną Lewicą, czyli Duńską Partią Socjalliberalną (8,5 proc.). Razem te partie będą mieć 91 mandatów w liczącym 179 deputowanych Folketingu.

Premier Lars Lokke Rasmussen dzisiaj składa dymisję na ręce królowej Małgorzaty II. Szefową nowego rządu zostanie prawdopodobnie 41-letnia Mette Frederiksen, szefowa „Czerwonego Bloku”.

W duńskich wyborach nawet dwuprocentowego progu nie przekroczyły prawicowe i antyemigracyjne ugrupowania: Twarda linia (Stram Kurs) oraz Nowa Prawica. Cztery miejsca w parlamencie przypadają ex officio deputowanym z częściowo autonomicznych Wysp Owczych i Grenlandii.

Wybory w Danii potwierdziły ogólny skręt w lewo wszystkich państw skandynawskich. Wcześniej lewica wygrała w Szwecji i Finlandii.

Źródło: PAP