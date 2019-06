Szalony pomysł! Prezydent Gabonu założył winnicę na cmentarzysku

Projekt założenia winnic w Gabonie narodził się w 2005 roku. Nieżyjący już prezydent kraju Omar Bongo Ondimba namówił do wspólnej inwestycji pochodzącego z Tahiti biznesmena Dominique’a Auroya. Winnica powstała na płaskowyżu Bateke na południowym wschodzie Gabonu.

Był to od początku pomysł niezbyt mądry. Nie ten klimat, nie ta przyroda, ale winnica próbuje jakoś przeżyć. Przy temperaturach nie niższych niż 24 stopnie, wilgotności powietrza około 90% i niezbyt odpowiedniej ziemi. Brakuje zim, w czasie których winorośl odpoczywa. Brakuje też wody w porze suchej. Winorośl do tego klimatu znaleziono dopiero na francuskiej Polinezji.

PHOTO STORY: How about a taste of #Gabon.

These #Gabonese viners at the Domaine d'Assiami winery in Assiami wine estate, Bateke plateau, southeastern Gabon are leading a winemaking challenge launched in 2005 by the late President Omar Bongo Ondimba.

Want a taste? pic.twitter.com/kdmd49omed

— News Central (@NewsCentralTV) June 5, 2019