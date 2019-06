Szokujące wyznanie Dody! „Traktowano mnie jak szmatę i poniewierano jak ścierwo”

Dorota „Doda” Rabczewska w końcu powiedziała, co myśli o dziennikarzach i opowiada jak była przez nich traktowana. „Traktowano mnie jak szmatę i poniewierano jak ścierwo” – mówi szczerze Doda.

Dziennikarz zadał pytanie królowej polskiego popu, czy dziennikarze albo show-biznes prowadzi z nią otwartą wojnę? „Nawet nie chce tak myśleć” – odpowiedziała prędko.

„20 lat już tutaj pracuje. Mam dużo przyjaciół również wśród dziennikarzy, lubię bardzo dużo ludzi z tego środowiska, wiadomo niektórych nie lubię, wiadomo jak to w życiu. Każdy ma swoje sympatie, antypatie. Ale martwi mnie stronniczość mediów!” – dodała Doda.

„Bardzo mnie martwi, bo ja nigdy się nie skarżyłam. Traktowano mnie jak szmatę i poniewierano mnie jak ścierwo. Nigdy się nie skarżyłam, bo wiedziałam na co się piszę” – stwierdziła.

„Zdaje sobie sprawę z konsekwencji jakie towarzyszą temu, żeby być osobą popularna, spełniać swoje marzenia na scenie. Ale nie zdawałam sobie sprawy, że to działa tylko w jedną stronę” – podkreśliła.

„Ten pościg za skandalem działa tylko kiedy ja jestem z czarnym paskiem na oczach. Ale kiedy już maja być inne osoby, które do tego doprowadziły, to jest totalna stronniczość i to mnie bardzo martwi” – powiedziała zniesmaczona Doda.

Źródło: pomponik.pl