Wojewoda mocno o pomysłach Schetyny na decentralizację państwa. „Wypisz wymaluj mamy Polskę dzielnicową. Platforma chce zrobić z naszego kraju prywatny folwark”

Rozbijanie Polski trwa! Samorząd nie może być prywatnym folwarkiem poszczególnych prezydentów miast – powiedział czwartkowemu wydaniu „Naszego Dziennika” wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Czarnek w wywiadzie dla dziennika został zapytany o pomysł opozycji tzw. decentralizacji państwa.

„To nie jest decentralizacja, tylko dekompozycja państwa polskiego i próba zrobienia z państwa jednolitego, jakim jest Polska, państwa federacyjnego” – ocenił wojewoda.

Według niego, jeśli różne grupy narodowe mieszkają na różnych obszarach państwa, to wtedy federacja sprawdza się w praktyce jako związek luźnych, dość mocno autonomicznych regionów.

„Natomiast w przypadku państwa polskiego, które jest jednolite narodowościowo, a mniejszości, które są u nas zawsze mile witane, są na tyle małe, że ze względu na nie nie trzeba robić federacji ani żadnych autonomii, to istnienie państwa federacyjnego jest sprzeczne z interesem tego państwa, interesem Narodu Polskiego i osłabiające to państwo. To nie jest decentralizacja” – powiedział. Jak jednak dodał, decentralizacja sama w sobie jest pożądana i bardzo pozytywna, bo bazuje na zasadzie pomocniczości, ale nie może powodować, że następuje przesunięcie ośrodka decyzyjnego na szczebel autonomicznych regionów.

Wojewoda lubelski odniósł się także do tego, że według tej koncepcji samorządy mogłyby zyskać większe uprawnienia, nawet co do podatków i spraw światopoglądowych.

„To jest właśnie ta sytuacja, likwidacja 9 ministerstw, jak proponują eksperci, którzy wykonali swoją ekspertyzę na rzecz – prawdopodobnie – Platformy Obywatelskiej, w tym ministerstwa nauki, rodziny, rolnictwa, to jest tak naprawdę likwidacja jednolitego zarządzania państwem” – zauważył Czarnek.

„Wystarczy jeszcze przekazać kwestię bezpieczeństwa, i to zewnętrznego, czyli obronę narodową do poszczególnych regionów, i wypisz wymaluj mamy Polskę dzielnicową” – powiedział. „To jest całkowite przekroczenie zasad samorządności” – podkreślił.

Dopytany, czy polska konstytucja pozwala na tak daleko idące reformy struktury państwa, stwierdził że nie.

„Nie. Obecna Konstytucja jednoznacznie stanowi, że państwo polskie jest państwem jednolitym, w związku z powyższym czynienie z niego państwa federacyjnego, do czego zmierza ta idea, i dodawanie różnego rodzaju superkompetencji samorządom – w tym – jak się spodziewam – prezydentom wielkich miast w ramach Unii Metropolitalnej, to byłoby wkraczanie zdecydowanie poza zasady decentralizacji, poza zasadę państwa jednolitego” – powiedział gazecie.

„Na to Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej absolutnie nie pozwala i trzeba byłoby rewidować całkowicie Konstytucję, żeby tego dokonać” – podsumował wojewoda lubelski.

Źródło: PAP