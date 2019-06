Zapatrzyli się na Grodzką? Transpłciowcy opanowują parlament Tajlandii i mają kandydata na premiera

U nas już to w sumie było, ale w Tajlandii mocno „przeżywają”, że do parlamentu tego kraju weszło czterech deputowanych – transseksualistów. Chociaż Królestwo Tajlandii jest tolerancyjne dla różnych zboczeń i orientacji seksualnych, to przebierańcy w roli posłów budzą i tam wiele kontrowersji.

Marszałek izby w czasie zaprzysiężenia deputowanych wezwał do tego aktu np. „pana” Tanwarina, choć ten uważa się za kobietę. Swoją drogą jego „przebieranka” wydaje dużo bardziej kobiecym kamuflażem, niż w przypadku byłego już posła „trangenderowego” z Polski.

Parlament Tajlandii liczy 745 parlamentarzystów. Parlamentarny „Klub LGTB” może też dopełnić kilku deputowanych, którzy są zadeklarowanymi gejami.

Tanwarin Sukkhapisit is certainly one of…

Lobby LGTB uważa, że jest nadal „prześladowane” w miejscach pracy i szkolnictwie. W rzeczywistości jest ono dość silne i promowane w reklamach, kinematografii, czy świecie mody. W Tajlandii co roku organizuje się też konkursy piękności „Miss Tiffany” dla osób transpłciowych.

Tanwarin Sukkhapisit, Shane Bhatla, and Pauline Ngarmpring are three #transgender leaders re-shaping advocacy at a crucial moment for Thai democracy.

W Tajlandii dopuszczono oficjalne związki homoseksualne, chociaż takie pary żądają teraz pełni praw małżeńskich, łącznie z prawem do posiadania dzieci lub ich adopcji. „Postęp” w tym kraju znacznie przyspieszył, chociaż uważa się, że większość buddyjskiego społeczeństwa Królestwa jest nadal dość konserwatywna.