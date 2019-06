Zaskakujące pytanie w „Milionerach”. Uczestnik teleturnieju TVN osłupiał jak je usłyszał

Pan Łukasz Półrolniczak z Grębocina zasiadł naprzeciwko Huerta Urbańśkiego w „Milionerach”. Od samego początku szło mu wyśmienicie, bez korzystania z kół ratunkowych dotarł do pytania o ćwierć miliona złotych. Wtedy pojawiły się schody.

Półrolniczak zatrzymał się na pytaniu o hierarchię polskich odznaczeń. Pytanie brzmiało dokładnie – Według hierarchii starszeństwa wśród polskich odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest wyżej niż:

A: Krzyż Partyzancki

B: Gwiazda Afganistanu

C: Order Orła Białego

D: Order Odrodzenia Polski

I tutaj uczestnik flagowego programu na antenie TVN poprosił o pomoc. Postanowił skorzystać z koła ratunkowego „pół na pół”. Komputer pozostawił mu do wyboru dwie odpowiedzi – B: Gwiazda Afganistanu i C: Order Orła Białego. Pan Łukasz błyskawicznie wskazał „B”, a Urbański nie przeciągał i poinformował gracza, że właśnie wygrał 250 tys zł. W tym monecie skończył się czas co oznacza, że Półrolniczak walkę o milion będzie kontynuował w kolejnym odcinku.

źródło: TVN, TVN24, nczas.com